Plan für saubere Luft wurde zur Luftnummer Dresden konnte die EU-Grenzwerte nicht einhalten. Die Stadt fühlt sich vom Bund im Stich gelassen. Wird der Plan nun beerdigt?

Die von den Fahrzeugen ausgestoßene Abgasmenge ist in Dresden zu hoch. Mit neuen Maßnahmen will die Stadt dem entgegenwirken. © dpa

Vor den Fußgängerampeln an der Wilsdruffer Straße stehen Menschentrauben, sie warten geduldig, nur es wird nicht Grün. Manch einer verliert die Nerven und läuft bei Rot. Woher sollen die Passanten, in der Mehrzahl sicherlich Touristen, wissen, dass diese Ampeln mitten im Stadtzentrum nur nach Aufforderung reagieren?

Das ist ein Beispiel, mit dem sich Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) beschäftigt. Trotz eines sehr umfangreichen Luftreinhalteplans ist es der Stadt nicht gelungen, die von der Europäischen Union vorgeschriebenen Grenzwerte für die Luft einzuhalten. Die von den Fahrzeugen ausgestoßene Abgasmenge liegt deutlich über dem, was die Fachleute prognostiziert hatten. Jetzt ist die Verwaltung dabei, neue Maßnahmen vorzulegen. Da andere Städte mit Verboten wie Umweltzonen keinen Erfolg hatten, geht Jähnigen davon aus, auch in Zukunft darauf zu verzichten.

„Angesichts der wachsenden Stadt ist es noch wichtiger als bisher, mit der Region eng zusammenzuarbeiten“, sagt die Bürgermeisterin. Sie hofft, mit Unterstützung des Freistaats Verbesserungen beim öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Die Dresdner Stadtbahnstrecken gehören dazu ebenso wie der Ausbau der Strecke Dresden–Görlitz, damit die Bahnen beziehungsweise Züge schneller fahren können. Auch das Tarifsystem müsse vereinheitlicht werden. Die Nutzerzahlen bei den Dresdner Verkehrsbetrieben sind ebenso wie die Jobtickets gestiegen. Auf allen städtischen Parkplätzen darf nur gegen Gebühr geparkt werden. Warum gilt das aber nicht auf Grundstücken des Freistaats?

Großes Augenmerk schenkt Jähnigen den Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer, schließlich hänge die Akzeptanz in hohem Maße von der Infrastruktur ab. Radwege auf den Straßen, Fahrradstationen an den Bahnhöfen und mehr Ladegeräte für die Elektromobilität gehören dazu.

All das unterstützt auch Professor Udo Becker vom TU-Institut für Verkehrsplanung. Er ist aber überzeugt, dass die Bundesregierung und die Europäische Union die Kommunen mit den Problemen alleinlassen. „Sie haben kaum Spielraum. Überall ist es in der Gesellschaft so, wer etwas verbraucht, muss dafür auch bezahlen, nur bei der Luft gilt das nicht.“ (kle)

Bei den Umweltgesprächen „Vier Elemente“ diskutieren Experten am 22. November um 19 Uhr im Rathaus über Wege zur sauberen Luft. Eintritt ist frei.

