Plan für Haus der Bildung bestätigt Nach klaren Worten des Innenministers hat sich nun auch das Kultusministerium zu dem Standort geäußert.

Freital. Das Haus der Bildung soll in Freital eingerichtet werden. Das hat nun auch das zuständige Kultusministerium, im Freistaat für die Verwaltung der Schulen zuständig, bestätigt. „Das Kultusministerium stellt die Standortekonzeption der Staatsregierung nicht infrage“, teilt eine Sprecherin mit und bezieht sich damit auf ein Kabinettsbeschluss von 2011, wonach das Haus der Bildung nach Freital kommen soll.

Bei einer Anfrage der Sächsischen Zeitung im Januar hatte die Behörde ein klares Bekenntnis zu dem Standort Freital noch vermieden. Daraufhin hatte sich Innenminister Roland Wöller (CDU) eingeschaltet und auf dem Neujahrsempfang der Stadt Freital Anfang Februar versprochen, dass das Haus der Bildung nach Freital kommt.

Das Haus der Bildung in Freital war von Wöller im Jahr 2011, damals noch Kultusminister, vorgeschlagen worden. Mit dem Standort sollte der Wegzug von zahleichen Ämtern aus Freital, der bevölkerungsreichsten Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, kompensiert werden. Schätzungen zufolge würden in dem Haus der Bildung 300 bis 350 Beamte arbeiten. Es wäre dem Landesamt für Schule und Bildung zugeordnet und würde aus der Fusion der zurzeit bestehenden Standorte in Dresden und Radebeul entstehen.

Wie es nun bei der Planung des Standorts weitergeht, ist auch klar. Derzeit werde der Bedarf für das Landesamt für Schule und Bildung mit seinen Standorten Dresden, Chemnitz, Leipzig, Bautzen, Radebeul und Zwickau berechnet, so die Sprecherin des Kultusministeriums. Danach übernimmt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) die weitere Planung. „Die Bedarfsanmeldung geht in den nächsten Monaten an den SIB“, heißt es. Der SIB berechnet dann, wie viel Platz genau gebraucht wird, und wählt einen geeigneten Standort aus. Ursprünglich war geplant, dass ab 2021 im Haus der Bildung gearbeitet wird. Ob dieser Termin zu halten ist, ist aber offen.

