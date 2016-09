Plan für die Platte in der Kritik Den Stadträten genügen die Maßnahmen nach den Ausschreitungen nicht. Zudem sind viele empört über das Verhalten des Oberbürgermeisters.

Den Bautzener Stadträten genügen die Maßnahmen nach den Ausschreitungen nicht. © Uwe Soeder

Schulsozialarbeiter und Streetworker für die Platte, dazu die Präsenz von Polizei und Ordnungsamt, außerdem Diskussionen über ein Alkoholverbot und das Ansinnen, Jugendclubs zu schaffen – das beinhaltet der Maßnahmenkatalog, den die Stadt am Montagabend veröffentlicht hat.

Stadträtin Karin Kluge vom Bürgerbündnis bezweifelt, dass das reichen wird: „Wenn wir den Kornmarkt leer räumen, wird das Problem nur verlagert.“ Gut heißt Kluge den Plan, Jugendtreffs einzurichten. „Das darf aber nicht drei Jahre dauern, sondern muss schnell gehen.“ Als „undurchdachte Schnellschüsse“ watscht Mike Hauschild (FDP) die Maßnahmen der Stadt ab. „Die Schulsozialarbeiter werden in den Schulen gebraucht“, sagt er. Grünen-Stadtrat Claus Gruhl begrüßt den Einsatz von Streetworkern auf der Platte, glaubt aber an keine schnellen Effekte. Eine Umschichtung der ohnehin überlasteten Sozialarbeiter sei nicht zielführend. „Unbedingt sind neue Stellen zu schaffen“, fordert Gruhl.

Sozialarbeiter können nicht alle Probleme lösen

Zweifel hegt auch CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Knaak. Den Sozialarbeitern gegenüber könnte eine unrealistische Erwartungshaltung entstehen. Sie können aber nicht alle Probleme auf dem Kornmarkt lösen, so Knaak. Grundsätzlich seien die Schritte der Stadt im Sinne von Sofortmaßnahmen für den Kornmarkt aber richtig. Auch Karsten Vogt (CDU) begrüßt den Katalog. Allerdings sei ungeklärt, wie die Stadt reagieren soll, falls es zu neuerlichen Ruhestörungen kommt. „Hier sehe ich Handlungsbedarf“, sagt Vogt.

Elisabeth Hauswald (CDU) verlangt, auch den Blick auf die vorhandene rechtsradikale Szene zu richten. Ihr dürfe die Gesellschaft keine Plattform mehr aufbereiten. In die gleiche Kerbe schlägt Gruhl, der die Gesprächsbereitschaft des Oberbürgermeisters Alexander Ahrens (parteilos) mit rechten Gruppen äußerst kritisch sieht. „Ein Gespräch mit Nazis, die die Stadt erpressen, lehne ich ab.“ Man habe ihnen lediglich mitzuteilen, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt und sie nicht zu bestimmen haben, wer sich in der Stadt wo aufhalten darf, betont Gruhl.

In den vergangenen Tagen versuchten sich Bautzens Stadträte, aktiv ins Geschehen einzubringen. Mit wiederholter Ablehnung eines Sonderstadtrats schickte sie der OB jedoch auf die Ersatzbank. Besprochen werde die Kornmarktsituation nächste Woche bei der regulären Sitzung, heißt es von der Stadt. Für Knaak ist das klar ein Verstoß gegen die Gemeindeordnung. „Es ist ein Unding, dass der Oberbürgermeister bis heute die Stadträte zu den Geschehnissen am Kornmarkt in keiner Weise informiert hat, nicht mit ihnen berät und dann auch noch die beantragte Sondersitzung ablehnt“, kritisiert er. Da sei auch ein durchaus gutes Interview im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kein Ersatz, so Knaak. „Ich bin irritiert, wie die Verwaltung mit Anträgen des Stadtrates umgeht“, erklärt Elisabeth Hauswald von der CDU. Gern hätte man auch bei einem Maßnahmenkatalog mitgewirkt, so die Stadträtin.

Am Mittwoch auf dem Kornmarkt

Auch Karin Kluge vom Bürgerbündnis Bautzen bedauert die Entscheidung der Verwaltungsspitze. „Seit November haben wir die Stadt gedrängt, dass wir beim Thema Asyl mit eingebunden werden“, sagt FDP-Stadtrat Mike Hauschild. Jetzt wollen die Bürgervertreter die Sache selbst in die Hand nehmen. An diesem Mittwoch stehen Stadträte aller Parteien um 17 Uhr auf der Platte. „Wir wollen direkt mit den Bürgern ins Gespräch kommen und legen keinen Wert auf Mikrofon und Kamera“, betonen Heinrich Schleppers (CDU) und Hauschild in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir dürfen die Bürger der Stadt auf keinen Fall außen vor lassen“, fügt Angela Palm (Linke) hinzu.

Am Mittwochnachmittag gibt es einen Bautzen-Gipfel im Hotel Best Western. CDU-Landtagsabgeordneter Marko Schiemann hat etwa 20 Vertreter aus Staat, Landkreis und Stadt an einen Runden Tisch gebeten. Mit dabei sind die Staatssekretäre Dr. Michael Wilhelm und Andrea Fischer aus dem sächsischen Innen- und Sozialministerium, Polizeipräsident Conny Stiehl, OB Alexander Ahrens sowie die Fraktionsvorsitzenden des Bautzener Stadtrates.

