Plan für Ausbau der Meißner liegt im Rathaus aus Wie soll die Straße in Ost saniert werden? Darüber können sich Interessierte jetzt in den Planungsunterlagen informieren.

Die Ausbaupläne für die Meißner Straße zwischen Gleisschleife und Eduard-Bilz-Straße können noch bis Anfang Januar im Rathaus in Radebeul von interessierten Einwohnern begutachtet werden. © Arvid Müller

Gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) will die Stadt die Meißner Straße zwischen Gleisschleife und Eduard-Bilz-Straße ausbauen. Unter anderem sollen die Fahrbahn und das desolate Gleisbett der Straßenbahn erneuert werden. Der Termin für den Ausbau wurde schon mehrfach verschoben. Nun aber hat die DVB die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens bei der Landesdirektion Sachsen beantragt. Interessierte Bürger können jetzt Einsicht in die Pläne nehmen.

Der Plan umfasst Zeichnungen und Erläuterungen zum Bauvorhaben und liegt ab dem heutigen Dienstag im Technischen Rathaus, Pestalozzistraße 8, im Zimmer 1.10, aus. Bis zum 6. Januar kann er begutachtet werden. Auf den Lageplänen können Bewohner nachsehen, ob ihr Grundstück vom Straßenausbau betroffen ist, sagt Baubürgermeister Jörg Müller. Außerdem umfassten die Akten Informationen zu allen möglichen Details des Ausbaus, bis hin zur Frage, wo Bäume gepflanzt werden.

Bis zum 20. Januar hat jeder die Möglichkeit, Einwände gegen den Sanierungsplan schriftlich bei der Landesdirektion oder der Stadtverwaltung Radebeul einzureichen. Danach sind Einwendungen gegen den Plan ausgeschlossen.

Bereits 2014 konnten die Radebeuler Einsicht in Ausbaupläne für den Straßenabschnitt nehmen. Damals ging es um die Frage, ob zusätzliche Überholspuren geschaffen werden oder ob Autofahrer weiter hinter der Straßenbahn herfahren müssen. Die Entscheidung fiel auf die zweitgenannte Variante. Trotzdem seien an manchen Stellen Eingriffe in die Grundstücksgrenzen notwendig, so Müller.

Nötig ist der Ausbau vor allem wegen des schlechten Zustands der Straßenbahngleise. Der Ausbau soll jedoch nicht vor 2019 beginnen. „Wir hoffen, dass die Straßenbahn bis dahin fahren kann“, sagt Müller. Doch wenn es um Grundstückseinschnitte geht, würden Baupläne von den Juristen der Landesdirektion sehr gründlich geprüft. Und das dauere seine Zeit.

Die Pläne können eingesehen werden montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, zusätzlich dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr.

zur Startseite