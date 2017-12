Plan B für Freitals Förderschule Das Sanierungskonzept für die Wilhelmine-Reichard-Schule wurde geändert. Doch zuerst rollt der Abrissbagger.

Der alte DDR-Plattenbau der Wilhelmine-Reichard-Schule in Freital wird durch einen Neubau ersetzt. Baustart ist im Februar. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Eigentlich war alles geplant, beschlossen und vorbereitet: An der Schule für Lernförderung an der Zauckeroder Straße sollte schon ab Herbst dieses Jahres der alte DDR-Plattenbau abgerissen und an gleicher Stelle eine Turnhalle errichtet werden. Parallel dazu war geplant, den als Haus 2 bezeichneten Altbau bei laufendem Betrieb zu sanieren. Als Letztes wollte der Landkreis, der die Schule betreibt, einen Neubau als Ersatz für den maroden Plattenbau errichten. Nun kommt alles ganz anders: Am Montagabend berieten die Kreisräte erneut über das Sanierungskonzept und winkten einen Plan B einstimmig durch. Die Kosten liegen bei 8,5 Millionen Euro.

1. Bauabschnitt: Der DDR-Plattenbau wird abgerissen

In den Februarferien 2018 sollen die Baufahrzeuge anrollen und den alten DDR-Schulbau abbrechen. Wegen statischer Probleme wurde das Gebäude 2015 gesperrt. Die Schüler lernen seitdem in einem Containerbau, der aber nur eine Interimslösung ist. Auch das Haus 2 wird derzeit weiterhin genutzt.

2. Bauabschnitt: Ein Schulgebäude in Modulbauweise wird errichtet

Anstelle das Plattenbaus kommt nun doch keine Turnhalle, sondern ein neues Schulhaus. Es wird in sogenannter Modulbauweise errichtet. Das ist ein Baukastensystem, mit dem individuelle Zuschnitte möglich werden. Das Grundgerüst wird in einem Werk vorgefertigt. Die Grundrisse können je nach Anforderung angepasst werden. Spätere Änderungen und Erweiterungen sind unkompliziert möglich. Von sehr großem Vorteil ist die um 70 Prozent kürzere Bauzeit gegenüber einem Massivbau. Der Landkreis will zunächst nur einen Gebäudeteil errichten.

3. Bauabschnitt: Der Altbau wird teilweise geräumt und saniert

Sobald der erste Teilabschnitt des Modulbaus 2019 steht, ziehen die Schüler aus einem Teil ihrer Container in den Neubau. Auch das Obergeschoss von Haus 2 wird geräumt. Der Zustand des denkmalgeschützten Gebäudes an der Zauckeroder Straße ist der Grund für die gesamte Planänderung: Bei genaueren Untersuchungen wurden erhebliche Schäden am Dach und der Fassade festgestellt. Eine Sanierung bei laufendem Betrieb ist daher nicht ohne Weiteres möglich. Stattdessen müssen die oberste Geschossdecke geöffnet und komplette Dachbalken ausgetauscht werden. Auch sollen Risse im Mauerwerk saniert werden.

4. Bauabschnitt: Die Erweiterung des Neubaus erfolgt

Ist das Obergeschoss des Altbaus saniert, erfolgt die Erweiterung des Modulbaus. Mit dessen Fertigstellung ist der Ersatzneubau für die alte DDR-Schule abgeschlossen. Sobald die Räume stehen, sollen die Schüler das Haus 2 komplett räumen, damit dort die Sanierung fortgeführt werden kann.

5. Bauabschnitt: Die Sanierung am Altbau wird fortgesetzt

Ist der Altbau geräumt, beginnt die Sanierung der anderen Geschosse. Insgesamt muss der Landkreis 3,2 Millionen Euro in das Haus 2 stecken. Es geht um den gesamten Innenausbau. Die Arbeiten sollen 2019 beginnen und 2020 abgeschlossen sein. Abhängig ist der Zeitplan von der Genehmigung der Fördermittel, die der Landkreis bei Land und Bund beantragen möchte. Die Förderquote liegt bei 75 Prozent.

6. Bauabschnitt: Die Containerburg kommt weg

Ist Haus 2 saniert, ziehen die Schüler aus ihrem Interimsquartier komplett aus, die Container werden abgebaut. Anschließend sollen die Außenanlagen hergestellt werden. Eine neue Turnhalle bekommt die Schule aber erst einmal nicht – dafür reicht aufgrund der hohen Sanierungskosten für Haus 2 das Geld nicht. Erst in den folgenden Jahren solle eine Lösung für die alte Halle gefunden werden, heißt es aus dem Landratsamt.

zur Startseite