Plan B für die evangelische Oberschule Der evangelische Schulverein möchte seine Grundschule um eine Oberschule erweitern – bisher in Mitte. Jetzt wird über einen weiteren Standort geredet.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wo soll die neue evangelische Oberschule sein? Am Moritz-Garte-Steg in Radebeul-Mitte mit einem Neubau oder doch mit am jetzigen Grundschulort in der Wilhelm-Eichler-Straße? Die neuen Ideen sind gerade auf dem Tisch und werden beim Schulverein und im Stadtrat beraten. © Arvid Müller Wo soll die neue evangelische Oberschule sein? Am Moritz-Garte-Steg in Radebeul-Mitte mit einem Neubau oder doch mit am jetzigen Grundschulort in der Wilhelm-Eichler-Straße? Die neuen Ideen sind gerade auf dem Tisch und werden beim Schulverein und im Stadtrat beraten.

So könnte er aussehen, der Neubau am Moritz-Garte-Steg in Radebeul-Mitte.

Es ging in diesem Sommer alles ziemlich schnell. Der evangelische Schulverein, der eine Grundschule an der Wilhelm-Eichler-Straße betreibt, verkündete, dass er auch eine Oberschule einrichten möchte. Im Stadtrat gab es dafür große Unterstützung, würde das Vorhaben doch helfen, dringend gebrauchte neue Plätze für Radebeuler Kinder anzubieten.

Als mögliches Grundstück war schnell die Ecke Roseggerstraße, Moritz-Gate-Steg benannt. Die Stadträte stimmten dafür, hier den Bebauungsplan von einer Grünstrecke zum möglichen Schulbauort zu ändern. Der Schulverein reichte die notwendigen Unterlagen bei der Schulbehörde ein, wollte sogar schon im nächsten Jahr am Interimsstandort Eichler-Straße mit der Oberschule starten.

Das Problem: Für den Neubau der Oberschule werden rund eine Million Euro, ein Fünftel der bisher veranschlagten Bausumme, als Eigenmittel gebraucht. Eine mit viel Enthusiasmus organisierte Spendenveranstaltung im Lößnitzstadion brachte immerhin 70 000 Euro in die Schulbaukasse. Viel Geld, aber noch ein gehöriger Abstand zu einer Million. 2020 die Schule einzugsfertig stehen zu haben, ist mehr als fraglich.

Doch inzwischen hat sich für Radebeul-West, dort, wo die Stadt auch etwas für den Schul- und Hortstandort Kötzschenbroda tun muss, einiges geändert. Das Sanierungsgebiet ist beschlossen. Bis 2023 fließt viel Fördermittelgeld vom Bund.

Und jetzt kommt Plan B ins Spiel, eine zweite mögliche Variante für eine neue evangelische Oberschule. Am Ende dieses zweiten Planes stünde die Entscheidung: evangelische Grundschule und Oberschule wären nicht am Moritz-Garte-Steg, sondern an der Wilhelm-Eichler-Straße.

Machbar wäre das so, sagt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos), der den Vorschlag bereits im Ältestenrat des Stadtrates, vor dem Schulverein und im Bildungsausschuss vorgetragen hat. Und zwar so: Auf dem städtischen Gelände zwischen Harmoniestraße und Hermann-Ilgen-Straße – dort, wo die Besitzgesellschaft war, ein Kindergarten ist und die Feuerwache West war – würde eine neue Grundschule mit Hort gebaut. Dann könnte der Hort Kötzschenbroda aus dem Gebäude Wilhelm-Eichler-Straße dorthin ziehen.

Ein neuer Kindergarten würde in der in Planung befindlichen neuen Wohnsiedlung auf dem ehemaligen Sportplatz an der Kötitzer Straße gebaut. Dort könnte die jetzige Kita von der Hermann-Ilgen-Straße einziehen. Dann wäre im Gebäude Wilhelm-Eichler-Straße Platz für Oberschule und Grundschule.

Der Schulverein müsste kein neues Gebäude am Moritz-Garte-Steg bauen. Die Stadt würde sich das dortige Grundstück für einen künftigen Schulstandort aufheben. Zugleich müsste der Schulverein die Immobilie an der Wilhelm-Eichler-Straße erwerben. Was höchstwahrscheinlich weniger teuer wird als ein Neubau.

Im Schulverein selbst ist die Information vom Oberbürgermeister noch keine Woche alt. Die neugewählte Vorstandsvorsitzende des Vereins, Monika Hochmuth-Alvarez, sagt dazu: „Wir sind am Rechnen und mit der Stadt im Gespräch.“ Sicher wäre die Lösung Wilhelm-Eichler-Straße finanziell günstiger, selbst wenn der Platz im historischen Gebäude nicht ausreicht und noch daneben am jetzigen Containerstandort etwas gebaut werden müsste.

„Wir könnten in ein bestehendes Gebäude einziehen, welches wir gut kennen. Vom Gefühl her wäre die Wilhelm-Eichler-Straße am besten“, sagt Monika Hochmuth-Alvarez. Der Antrag für den Schulstart am Interimsstandort Eichler-Straße für 2017 sei dennoch erst einmal gestoppt worden. Man wolle den Antrag bei der sächsischen Bildungsagentur, die ihn bisher sehr wohlwollend behandelt habe, ein weiteres Jahr ruhen lassen. Dafür, so die Vorsitzende, habe die Mehrheit im Verein gestimmt.

Damit aus den Plänen etwas wird, ob in drei, vier oder fünf Jahren, muss jetzt Geld gesammelt werden. Neue Aktionen soll es im nächsten Jahr geben. Und ein richtiges Zieldatum gibt es genau genommen auch schon. Geld für das Sanierungsgebiet West fließt bis 2023. Spätestens dann muss die Stadt ihre neue Schule mit Hort stehen haben. Und spätestens dann wäre die Wilhelm-Eichler-Straße für Plan B frei.

zur Startseite