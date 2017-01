Plan B für Betreutes Wohnen und Bibliothek nötig Das Nachbarhaus des Rheinischen Hofes hat einen neuen Eigentümer. Die Stadträte selbst wollten es nicht kaufen.

Das Nachbargebäude des Rheinischen Hofes (hier mit Gerüst) ist verkauft. Damit geht das Wohnkonzept nicht mehr auf. © André Braun

Seit gut einem Dreivierteljahr sind die Sicherungsarbeiten am Rheinischen Hof abgeschlossen. Die Stadt Roßwein hatte das seit Jahren leerstehende Objekt 2015 gekauft. Immerhin gibt es ein Projekt, dort Betreutes Wohnen zu etablieren. Der Bedarf dafür ist Befragungen zufolge vorhanden. Das vorliegende Konzept geht aber nur auf, wenn das fast ebenso große Nachbargrundstück einbezogen und ebenfalls umgestaltet wird. Das ist nun allerdings nicht mehr so ohne Weiteres möglich. Der Grund ist einfach. Der Altbesitzer hat es verkauft. Jedoch nicht, ohne vorher die Kommune zu fragen.

Sogar zweimal. Ohnehin steht der Stadt im Sanierungsgebiet, und dazu gehört der Marktplatz, ein Vorkaufsrecht zu. Das haben die Stadträte ausgeschlagen. Schon vorher sei die Kommune von Alteigentümer Wolfgang Müller gefragt worden, ob die Kommune die Immobilie erwerben will. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) und dem Wohnkonzept wäre das entgegengekommen. „Doch die Stadträte waren vom Kauf nicht zu überzeugen“, sagt der Rathauschef auf Anfrage. Sie seien der Auffassung gewesen, dass sich Roßwein schon um genug alte Brachen kümmern müsse. Anders hätte es vielleicht mit einem konkreten Investor in der Hinterhand ausgesehen.

Doch den konnte der Bürgermeister nicht vorweisen. „Es gab zwischenzeitlich Gespräche mit potenziellen Interessenten für das Projekt“, so Lindner. „Doch wir sind da nicht mehr so euphorisch unterwegs wie vielleicht in der Vergangenheit.“ Jetzt glaubt die Kommune nach einem Gespräch mit einem potenziellen Investor nicht mehr sofort, den richtigen Partner gefunden zu haben. Zu oft schon wurden die Hoffnungen enttäuscht.

Die Investoren jetzt müssten sich zunächst umorientieren, weil grundsätzlich erst einmal von einer statt zwei Immobilien ausgegangen werden muss. Genügend Fläche für eventuell nötige Neubauten gibt es im Hinterland des Rheinischen Hofes noch. Nach Entkernungen ist dort eine alte Immobilie stehengeblieben. Möglicherweise könnte die genutzt werden. Ansonsten ist weiteres Grün vorgesehen. Der Blick ins Grüne ist mit dem Hartenberg garantiert.

Einen Plan B braucht die Kommune auch für eine städtische Einrichtung. Wenn beide Häuser am Markt zusammen für Betreutes Wohnen genutzt worden wären, hätte sich die Stadt gut vorstellen können, im Erdgeschoss die Bibliothek einzurichten. Allein im Rheinischen Hof genügt der Platz dafür nicht. Da stünde lediglich der ehemalige Gaststubenbereich zur Verfügung und der dürfte, wenn überhaupt, kaum größer sein als die jetzt genutzten Räumlichkeiten der Bibliothek an der Poststraße. Dort ist es vor allem bei Veranstaltungen wie dem Buchsommer-Auftakt oder bei Lesungen sehr eng.

Daher war schon länger vorgesehen, für die Bibliothek neue, größere Räume zu beschaffen. Deshalb waren vor einiger Zeit auch Räume im Mitteldeutschen Fachzentrum Metall (MFM) im Gespräch. Die hätten den Charme, dass sie durch einen Aufzug auch für Menschen mit Gehbehinderungen gut zu erreichen gewesen wären. Allerdings müsste sich die Bibliothek, um sich zu verbessern, auf zwei Etagen ausbreiten. „Mit dem jetzigen Personal ist das nicht machbar, haben mir die Fachfrauen klargemacht“, so Lindner. Also bleibt die Kommune diesbezüglich genauso auf der Suche wie nach einem Partner und Investors fürs Betreute Wohnen im Zentrum der Stadt.

