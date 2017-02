Plakette für Wuchterläufer Nach dem großen Erfolg des Langlauf-Wettkampfes wurden erste Ideen für das 50. Jubiläum im kommenden Jahr fixiert.

Ein Bild vom diesjährigen Wuchterlauf. © Dirk Zschiedrich

Zum 50. Jubiläum des Sebnitzer Wuchterlaufs im kommenden Jahr sollen die Teilnehmer ein besonderes Geschenk mit nach Hause nehmen dürfen: eine Erinnerungsplakette. Das ist nur eine der Ideen, welche die Veranstalter bereits festgehalten haben, wie Cheforganisator Gunter Seifert berichtet. Zudem soll anlässlich des Jubiläums die Geschichte der Traditionsveranstaltung in passender Form publiziert werden. Dazu gebe es erste Gedanken.

Die Organisatoren und Helfer haben sich am 20. Februar zu einer Auswertung des diesjährigen Wuchterlaufs getroffen, bei dem Ende Januar 106 Wintersportfreunde an den Start gingen. In der Runde ging es auch darum, wie das 50-jährige Jubiläum am 27. Januar 2018 gestaltet werden soll. Da im Vorfeld nie abzusehen ist, unter welchen Bedingungen der Lauf am Ende durchgeführt werden muss, müssen schon jetzt alle Varianten bedacht werden. Bei guter Schneelage wäre erneut ein Skilanglauf über die volle Distanz auf der Originalstrecke möglich. Bei Schneeknappheit müsste eine kürzere Strecke mit viel Aufwand präpariert werden. Ganz ohne Schnee bliebe am Ende noch die Variante Crosslauf. Erfreulich ist, dass alle Anwesenden bereits jetzt ihre Hilfe zugesagt haben. „Das macht Mut und lässt hoffen“, sagt Gunter Seifert, der allen Mitwirkenden für ihre Hilfe dankte. Sie haben einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Laufs. (SZ)

