Plakativer Wahlwerber

Typisch Neustadt, möchte man sagen. Den ganzen Tag ist Zeit gewesen, wählen zu gehen. Aber erst kurz bevor die ersten Hochrechnungen im Fernsehen gezeigt werden, wird der Stadtteil munter. Das Wahllokal auf der Louisenstraße platzt plötzlich aus allen Nähten – bis hinaus auf die Straße reicht die Schlange zur Bundestagswahl. Trotz der Überzahl der Wähler traut sich Tenshi Hara hinaus, als die Uhr 18 schlägt. Der Wahlhelfer zieht denen, die es nicht mehr über die Schwelle geschafft haben, die Tür vor der Nase zu.

„Das war hart, aber das Gesetz lässt uns keine andere Möglichkeit“, sagt er rückblickend. Gut zehn Leute stehen zu diesem Zeitpunkt draußen und haben noch nicht gekreuzelt. Sie sollen nun auf die nächste Wahl in vier Jahren warten? „Das hat irgendjemandem offenbar gar nicht gepasst“, erzählt Hara. Polizisten tauchen in Kampfmontur an der Urne auf. „Sie haben gedacht, dass bei uns jemand verprügelt wird.“ Es ist eine von vielen skurrilen Geschichten, die der 35-jährige Dresdner in den letzten neun Jahren als freiwilliger Wahlhelfer erlebt hat.

„Ich sitze nicht zehn Stunden da und schaue zu, wie die Wähler ihre Scheine in die Box stecken“, sagt Hara. Wahlhelfer begrüßen jeden einzelnen Gast und kontrollieren, ob sie ins richtige Wahllokal gegangen und wahlberechtigt sind. Sie haben ein Auge auf die Urne und zählen am Ende des Tages die Stimmen aus. Und wie ein Agent muss Tenshi Hara als Wahlvorsteher die ausgefüllten Scheine in einen großen Koffer packen, so unauffällig wie möglich durch die Stadt kutschieren und sicher im Ortsamt abgeben. Bus und Bahn darf er dafür nicht nutzen. Zu groß wäre die Gefahr, dass die Wahlscheine verloren gehen könnten. Um den Tag durchzuhalten, packt Hara seinen Rucksack. „Dort gehören auf jeden Fall Wasser, kleine Snacks und ein Taschenrechner rein.“ Immerhin muss er zwischen 1 000 und 1 600 Wähler begrüßen. So viele Menschen waren zuletzt jedem Lokal zugewiesen worden.

Wahlhelfer in Dresden zurück 1 von 6 weiter Zur Bundestagswahl im September engagierten sich rund 3300 Menschen als Wahlhelfer. Wahlhelfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, schon drei Monate ihren Hauptwohnsitz in Dresden haben, die deutsche Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines anderen Mitgliedsstaates der EU besitzen und dürfen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Wahlhelfer können ein Wunsch-Wahllokal angeben, in dem sie eingesetzt werden. Kommen genügend Wahlhelfer zusammen, wird der Wahltag in Schichten geteilt, sodass man nicht die kompletten zehn Stunden im Wahllokal sitzen muss. zur Auszählung müssen aber alle Wahlhelfer anwesend sein. Wahlhelfern wird ein „Erfrischungsgeld“ ausgezahlt. Wahlvorsteher erhalten 50 Euro, Stellvertreter 40 Euro, Schriftführer 40 Euro, stellvertretende Schriftführer 35 Euro und Beisitzer 30 Euro. Wahlhelfer, die sich für eine Teilnahme an der Briefwahlauszählung im Rathaus entscheiden, bekommen analog 35 Euro, 30 Euro, 30 Euro, 25 Euro beziehungsweise 20 Euro. Gewählt wird in Dresden erst wieder im kommenden Jahr. Dann werden das Europa-Parlament, der sächsische Landtag, der Stadtrat und die Ortschaftsräte neugewählt.

Nicht nur Polizisten und Koffer halten Tenshi Hara in Atem. „Bei jeder Wahl kommen Familien mit Kindern ins Wahllokal. Ich finde das toll, wenn Eltern erklären, wie eine Wahl funktioniert.“ Doch oft treiben die Knirpse dem Wahlhelfer auch Schweißperlen auf die Stirn. Nicht selten rennen sie von Kabine zu Kabine und rufen zur Mama, für welche Partei sich Papa entschieden hat. Ein klarer Verstoß gegen das Wahlgeheimnis. „Mir bleibt dann nichts anderes übrig, als die Eltern aufzufordern, ihren Wahlzettel zu zerreißen und einen neuen auszufüllen.“

Mit Politik hat Tenshi Hara außerhalb des Wahllokals nichts am Hut. Der promovierte Informatiker forscht und lehrt an der Technischen Universität Dresden. Sein Fachgebiet sind neue Technologien, die im Schulunterricht eingesetzt werden können. „Ich rege mich aber unheimlich gern über Politik auf“, gesteht er. „Da ich nicht Politiker werden will, möchte ich mich jedoch anders einbringen.“ Als Wahlhelfer habe er eine Möglichkeit für sich entdeckt, nicht nur zu meckern, sondern anzupacken. Außerdem engagiert sich seine Frau schon etwas länger als Wahlhelferin als er. „Irgendwann hat sie mal gesagt: Jetzt wird es Zeit, dass du mitmachst.“

Um die 3 300 Dresdner haben im September ehrenamtlich dafür gesorgt, dass die Bundestagswahl in Dresden überhaupt stattfinden konnte. Als kleines Dankeschön hat jeder ein sogenanntes Erfrischungsgeld bekommen. Das liegt je nach Aufgabe zwischen 20 und 50 Euro. „Reich wird man als Wahlhelfer nicht“, sagt Hara. „Dafür tut man etwas fürs gute Gewissen.“

Andere Dresdner könne er nur motivieren, sich zur nächsten Wahl – die zum sächsischen Landtag 2019 – zu melden. Mindestens 18 Jahre muss man dafür alt sein. Im vergangenen Sommer hat er bereits auf Plakaten für das Ehrenamt geworben. „Von Politik muss man nicht viel verstehen“, sagt Tenshi Hara. Auch in schicke Kleidung müsse sich niemand zwängen. „Der Wahlsonntag ist dafür da, sich für eine gute Sache zu engagieren und gemeinsam Spaß zu haben.“

