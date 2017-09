Plakataktion mahnt zur Zivilcourage Mitarbeiter der Aktion Zivilcourage sind am Dienstag in Pirna aktiv.

Mit ungewöhnlichen Plakaten möchte die Aktion Zivilcourage am Dienstag auf couragiertes Handeln aufmerksam machen und Passanten anregen, über ihre eigene Zivilcourage nachzudenken. Wie der Verein mitteilt, wird die Plakataktion in der Grohmannstraße und der Jacobäerstraße stattfinden. Außerdem ist ein Infostand geplant, an dem Mitarbeiter der Aktion Zivilcourage über zivilcouragiertes Verhalten aufklären und Tipps zum Umgang mit Notsituationen geben. „Damit setzen wir ein Zeichen für mehr Respekt, Haltung und Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft“, sagt Geschäftsführer Sebastian Reißig.

Anlass für die Aktion ist der Tag der Zivilcourage, der am 19. September begangen wird. Deutschlandweit realisieren Vereine und Organisationen verschiedene Aktionen und Veranstaltungen, um für mehr Zivilcourage zu sensibilisieren. Der Tag findet im Rahmen der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ statt.

Die Pirnaer Aktion Zivilcourage ist seit fast 20 Jahren in der Bildungs- und Beratungsarbeit tätig. Der Verein setzt sich für die Stärkung der demokratischen Kultur in Sachsen ein. (SZ)

