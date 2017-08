Plakat mit allen Kita-Teams erinnert an Weltrekordversuch Zum Start der neuen Welpenliga-Saison brachte die SZ am Freitag eine kleine Überraschung mit zum Turnerheim. Jeder kann dieses Andenken haben.

Sport frei, so hieß es gestern zum ersten Spieltag der Welpenliga in der neuen Saison. Sieben Teams waren angereist. Die Begeisterung der vier- bis sechsjährigen Kids kannte keine Grenzen. Auch die Erwachsenen ließen sich davon anstecken.

Auf dem Plakat sind alle 38 Mannschaften – und damit über 700 Kinder – zu sehen, die am 16. Juni dabei waren. Das Plakat gibt´s gratis in der SZ-Redaktion in Weißwasser – solange der Vorrat reicht

Weißwasser. Die Überraschung ist geglückt. Als Frank Treue, Geschäftsführer bei der Sächsischen Zeitung, am Freitag in Weißwasser die Plakate ausrollte, waren die Kids reineweg aus dem Häuschen. Schnell hatten sich die kleinen Kicker auf den Bildern vom Welpenturnier entdeckt. Alle 38 Mannschaften sind auf dem Plakat verewigt – eine schöne Erinnerung. Und ein kleiner Ausgleich dafür, dass es mit dem Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde leider nicht geklappt hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wie Cheforganisator Frank Konietzky bereits ankündigte, wollen die Organisatoren 2018 einen neuen Anlauf wagen.

Alle Kitas, die am 16. Juni dabei waren, erhalten ein solches Plakat. Wer außerdem eins möchte, kann es sich in der SZ-Redaktion an der Bahnhofstraße 12 (Sparkassengebäude) in Weißwasser abholen.

Fußball wurde auch noch gespielt. Das erste Tor der neuen Saison in der Welpenliga schoss das Team aus dem katholischen Kinderhaus St. Johannes Weißwasser. (szo)

