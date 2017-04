Plätze nicht fertig, Tenniscup fällt aus

Eine bittere Entscheidung mussten die Verantwortlichen des SV Dresden-Mitte fällen. Die zur Eröffnung der Tennis-Freiluftsaison am Wochenende vorgesehene dritte Auflage des SV Dresden Mitte Cups, die Bestandteil der ostdeutschen Turnierserie um den Dunlop-Cup Ost ist, musste kurzfristig abgesagt werden.

Der Grund: Die städtische Anlage im Ostragehege ist nicht rechtzeitig spielbereit. Dazu Turnierchef Marc-Robert Szelig im Namen des Veranstalters: „Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir das Turnier, das inzwischen das Einzige der Dunlop-Cup-Serie in Sachsen ist, wie geplant durchführen können. Im Vorjahr kamen mehr als 100 Aktive aus über 40 Vereinen zu diesem Leistungsturnier. Die Absage ist für uns besonders bedauerlich, weil wir sie nicht zu vertreten haben.“ Verantwortlich für die Plätze im Ostragehege ist die Stadt. Auf jeden Fall soll die 2015 begonnene Geschichte der Dunlop-Cup-Ost-Turniere in Dresden fortgesetzt werden – schon in diesem Jahr. „Mit der ausrichtenden Tennis-Ostliga und dem Sächsischen Tennis-Verband suchen wir nach einem Termin in diesem Sommer“, so Szelig. Für das Leistungsklassenturnier wurde er bereits gefunden. Es wird vom 30. Juni bis 2. Juli nachgeholt. (bec)

