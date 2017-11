Plätzchenkönig des Osterzgebirges gesucht Das Tourist-Info-Büro startet einen neuen Backwettbewerb in der Adventszeit. Diesmal ist eine besondere Leckerei gefragt.

Voriges Jahr wurde beim Plätzchen-Wettbewerb nach der besten Makrone im Osterzgebirge gesucht. Diesmal geht es um ein anderes typisches Weihnachtsgebäck. © Archivfoto: Frank Baldauf

Nach dem schmackhaftesten Butterkeks und der unwiderstehlichsten Makrone soll nun das beste Kipfel gekürt werden. Oder exakter: Der Hobbybäcker bzw. die Freizeitbäckerin aus dem Osterzgebirge soll auf die Bühne gerufen werden, dem bzw. der das verführerische Weihnachtsgebäck am besten im heimischen Ofen gelingt. Das hatte die Jury des Plätzchen-Wettbewerbes, den das Tourist-Info-Büro Altenberg inzwischen zum dritten Mal in der Adventszeit veranstaltet, bereits nach der letzten Siegerehrung festgelegt. Und damals schon waren sich die Testesser einig: Das wird hohe Backkunst. Beim Kipfel-Wettbewerb kann jeder mitmachen. Er darf nur nicht geizig sein und muss eine kleine Kostprobe für die Jury zur Verfügung stellen. Und rechtzeitig mit seiner Backkunst fertig werden. Die Kipfel sind – inklusive Rezept – bis spätestens am 11. Dezember im Tourist-Info-Büro im Altenberger Bahnhof abzugeben. Bitte nicht vergessen, die Kontaktdaten mit zu hinterlegen. Dabei ist die Geschmacksnote dem Hobby-Bäcker überlassen. Ob das Kipfel nach Vanille oder Nuss oder Mandel schmecken soll, entscheidet jeder selbst. „Die Zutaten sind egal“, teilen die Veranstalter mit. Die Leckerei muss nur die typische Form eines Halbmondes oder Mini-Hörnchens haben, je nach Sicht des Betrachters, und wie ein typisches Kipfel schmecken. Verzierungen auf dem Gebäck können, müssen aber nicht sein. Die Jury wird sich am 12. Dezember treffen, in einem Hinterzimmer einschließen und die Kipfel probieren, ohne zu wissen, wer sie hergestellt hat. Nach verschiedenen Kriterien wie Aussehen und Geschmack wird jeder Tester die Kipfel bewerten. Wie das Tourist-Info-Büro verriet, wurde die Jury neu zusammengestellt. Erstmals soll auch die Schneekönigin von Kurort Oberbärenburg bei der Probierstunde vorbeischauen und Punkte für die Weihnachtsleckereien vergeben.

Der beste Kipfel-Bäcker des Osterzgebirges wird dann traditionell zum Altenberger Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende gekürt. Der Gewinner des dritten Plätzchenwettbewerbes erhält einen Preis. Das Tourist-Info-Büro prämiert schon seit Jahren das beste Weihnachtsgebäck. Ein Jahrzehnt lang wurde nach dem leckersten Stollen im Osterzgebirge gesucht, den Hobby-Bäcker hinbekommen haben.

