Plätzchen für deutsche Meister Ein Rezepte-Wettbewerb bringt Geld ein, von dem neue Trikots für Nieskyer Akrobaten gekauft werden. Glühwein folgt.

Emilie Petryna (unten links) und Emma Becker sowie Jenny Seidel, Jenny Winter und Elina Hänsch vom Nieskyer Akrobatik-Team starten an diesem Sonnabend bei den deutschen Meisterschaften. Dafür bekamen die Mädchen neue Trikots.Foto: Jens Trenkler

Was haben Plätzchen mit super schlanken, hübschen und sportlichen Mädchen zu tun? Sehr viel! Denn ein fröhlicher Back-Wettbewerb Ende vergangenen Jahres plus einiger weiterer Gönner brachten dem Nieskyer Akrobatik-Team so viel Geld ein, dass die fünf Mädchen aus Niesky und Nieder Seifersdorf, die gute Chancen auf den Titel Deutscher Meister haben, nicht nur akrobatisch richtig gut aussehen. Auch ihre edlen Wettkampfdresse sollen die Juroren überzeugen. Schließlich ist Sportakrobatik wie Turnen oder Eiskunstlaufen auch eine Sache fürs Auge. Neben Rhythmik, Kraft und anspruchsvollen Elementen machen bei so einer Übung auch die passende Choreographie samt Musik und natürlich das Erscheinungsbild viel aus.

Das Damenpaar und das Damentrio aus Niesky, die bei der deutschen Meisterschaft im hessischen Baunatal an diesem Sonnabend den Freistaat Sachsen vertreten, können sich sehen lassen. Nagelneu sind ihre Wettkampfanzüge und sehen edel aus. Dass sie ihren Preis haben, kann man sich vorstellen. Das aber bereitet dem Nieskyer Akrobatik-Team auch Sorgen, denn in dem Verein trainieren etwa 70 Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren - und alle haben, wenn nicht gleich solche hochrangigen Wettkämpfe wie das Paar Emilie Petryna (15) und Emma Becker (9) sowie Jenny Seidel (14), Elina Hänsch (8) – alle vier sind aus Niesky - sowie Jenny Winter aus Nieder Seifersdorf, so doch auf jeden Fall auch Auftritte.

So kam den Nieskyer Akrobaten, die im vergangenen Jahr 30-jähriges Vereinsjubiläum mit vielen Gästen bei einer Turngala im Horkaer Reitstall feierten, eine 500 Euro-Spende gerade recht. Zwischen 60 bis 120 Euro kosteten die neuen Wettkampfanzüge für die fünf Meisterschaftsstarterinnen. „Wir könnten aber pro Anzug auch 200 Euro pro Trikot ausgeben“, sagt Katja Becker, die Trainerin bei den Akrobaten ist. Sie ist sehr stolz auf die Mädels. „Für uns als kleiner Verein ist schon die Teilnahme ein ganz großer Erfolg. Sich in Sachsen durchzusetzen, das ist schwierig“, sagt die 36-jährige Katja Becker, die eine Trainerlizenz hat und auch als Kampfrichter zum Einsatz kommt. Mit den Akrobatikvereinen in Taucha und Krostitz bei Leipzig und natürlich dem Dresdner SC gibt es leistungsstarke Konkurrenz. Gerne erinnert sich die Nieskyerin, deren Kinder Emma und Willi (5) beide turnen, an die sächsischen Mannschaftsmeisterschaften im Juni in Dresden. Dort hatten die Nieskyer mit drei Sieger-Formationen den ersten Platz erkämpft.

Bei vielen Wettkämpfen braucht es nicht nur schicke Trikots, auch Fahrzeuge müssen rollen, Unterkünfte bezahlt werden. Viel Unterstützung bekommen die Akrobaten dabei beispielsweise vom Nieskyer Eislaufverein und Eiscafé Becker. Das Geld für die Trikots stammt aus einem Wettbewerbe um Plätzchenrezepte, erzählt Christa Becker vom gleichnamigen Eiscafé. Zusammen mit Heiko Neumann und Andreas Wende, den Inhabern der Zinzendorfapotheke und des Fitnessclubs Niesky, verkostete sie 32 Sorten Plätzchen. Die drei Lieblingssorten der Juroren wurden gebacken und verkauft, teils im Geschäft, teils von Mitgliedern des Lionsclubs. Dabei kamen rund 200 Euro zusammen. „Wir haben alle noch was draufgelegt“, sagt Christa Becker. Sie kann sich noch gut an die Plätzchenverkostung erinnern. „Das hat Spaß gemacht, aber uns war schon schlecht vom Verkosten!“ Das lag aber nicht am Geschmack, sondern an der Menge. Wie das wohl dieses Jahr wird? Da gibt es einen Glühwein-Wettbewerb. Bis zum 5. Dezember können die Rezepte eingereicht werden, verkostet wird am Nikolaustag.

