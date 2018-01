Pläneschmieden am Dorfteich Im Radeberger Ortsteil Ullersdorf findet das Dreikönigstreffen jedes Jahr unter freiem Himmel statt. Organisator ist der Bürgerverein.

Für das beliebte Ullersdorfer Schwanenpaar war das Dreikönigstreffen am Sonnabend ein besonderer Feiertag. © Bernd Goldammer

Radeberg. Soviel ist sicher: Das Dreikönigstreffen in Ullersdorf hat mit den Königen von der FDP nichts zu tun. Auch wenn die Politiker am gleichen Tag ihr Dreikönigstreffen im Stuttgarter Staatstheater oder in Bautzen abhielten, am Ullersdorfer Dorfteich wird traditionelle Kommunalpolitik unter freiem Himmel gemacht. Der Bürgerverein konnte auch dieses Mal zahlreiche Einwohner begrüßen. Die Gäste wollen zusammensein, Kaffee trinken und in das Jahr hineingrillen und natürlich über kommende Projekte reden.

„Verbinden“ mit diesem einen Wort kann man das Ziel dieser Veranstaltung benennen. Es geht um gemeinsame Stärken. „Wir wollen mit Gleichgesinnten aus anderen Vereinen sprechen, neue Vorhaben diskutieren, in denen schon viel Herzblut steckt. Da geht es um gegenseitige Hilfe“, so Jürgen Schäfer, der Chef des Bürgervereines. Die Turnhalle ist fertig, im Moment laufen dort auch die Vorbereitungen zum diesjährigen Fasching. Dorfclub und Jugendclub arbeiten gemeinsam. In den nächsten Wochen haben die Akteure allerdings viel zu tun: Dekoration vorbereiten, Akustik einrichten und vieles mehr.

Neuer Freilandbackofen geplant

Am Dorfteich soll Backen künftig wieder eine größere Rolle spielen. Deshalb soll ein neuer Freilandbackofen errichtet werden. Die Sammlung läuft bereits auf vollen Touren. „Spenden sind immer erwünscht.“,so Jürgen Schäfer. Vorbild werde der Freiland-Backofen in Grünberg sein. Es habe schon einen Besuch bei Bäckermeister Steffen Böhme gegeben. Der hat den Ofen nach seiner DDR-Ausweisung in seiner einstigen Fluchtheimat im Schwarzwald gesehen. Nach seiner Heimkehr nach Grünberg ließ er den verfallenen Ofen abbauen und nach Grünberg bringen.

Geduld und das Können der Weixdorfer Fachleute haben ihn neu erstehen lassen. „Wir haben uns den Standort in Grünberg angesehen und waren begeistert. Steffen Böhme hat uns auch den Weg zu den heimischen Fachleuten aufgezeigt“ freut sich Jürgen Schäfer. Der bisherige Verlauf der Spendensammlung stimme ihn optimistisch.

Rund um den Dorfteich sind viele Zeichen des legendären Ullersdorfer Gemeinschaftgeistes zu sehen. Der Bürgerverein will die Leidenschaft für den Heimatort auch künftig stärken. Neue Ideen sind bestimmt bald im Kommen. Der Bürgerverein wird den Machern unter die Arme greifen. „Um so wichtiger sind die Begegnungen bei unserem Dreikönigstreffen“, macht Jürgen Schäfer klar. Reden, Zuhören, Zukunftsgedanken austauschen, auch für Außenstehende war es schön diese Qualitäten am Ullersdorfer Dorfteich mitzuerleben.

