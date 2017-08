Pläne fürs Sachsenbad werden bald vorgestellt

1994 wurde das Sachsenbad wegen bautechnischer Mängel geschlossen © André Wirsig

Spätestens Ende September will die Stadtverwaltung einen Nutzungsvorschlag für das Sachsenbad vorlegen. Das teilt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf SZ-Anfrage mit.

Derzeit wird im Hochbauamt an einem Konzept gearbeitet. Darin werden verschiedene Nutzungsvarianten auf ihre Wirtschaftlichkeit untersucht. So müsste das Denkmal an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße nicht unbedingt als Bad wieder geöffnet werden. Überprüft wird auch, ob dort die Einrichtung altersgerechter Wohnungen beziehungsweise eines Pflegeheims möglich ist. Ebenfalls untersucht werden die Nutzung als soziokulturelles Zentrum sowie als Standort für die Kreativwirtschaft.

1994 wurde das Sachsenbad wegen bautechnischer Mängel geschlossen. Vor allem die Pieschener fordern seitdem die Sanierung und Wiedereröffnung als Schwimmhalle mit Gesundheitsbereich. Eine Petition fand über 4 000 Unterstützer. Bisher scheiterte der Umbau am Geld. Die Stesad-Studie ging noch von 17 Millionen Euro aus. Angesichts der gestiegenen Kosten rechnet Schmidt-Lamontain nun aber mit einer Investitionssumme zwischen 22 und 24 Millionen Euro. (SZ/sag)

zur Startseite