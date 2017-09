Pläne für Strehlener Platz werden überarbeitet Ein Leipziger Architekt bessert seinen ersten Entwurf nach. Statt Wissenschaft fordern Stadtplaner Wohnungen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zwei Supermärkte, eine leer stehende Kaufhalle aus DDR-Zeiten, ein Schulgebäude – am Strehlener Platz sehen Stadtplaner viel Entwicklungspotenzial. © Sven Ellger Zwei Supermärkte, eine leer stehende Kaufhalle aus DDR-Zeiten, ein Schulgebäude – am Strehlener Platz sehen Stadtplaner viel Entwicklungspotenzial.



Für den Verkehr im Dresdner Süden ist er ein wichtiger Knotenpunkt. Gleich fünf Straßen treffen am Strehlener Platz aufeinander. Übersichtlich ist die Kreuzung allerdings nicht – und hat, bis auf das Gebäude des Berufsschulzentrums, auch architektonisch wenig zu bieten. Das soll sich ändern. Dafür hatte die Stadt Anfang dieses Jahres einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich sechs Architekturbüros beteiligten. Welches Büro welchen Entwurf eingereicht hat, wusste die Jury, in der unter anderem Chef-Stadtplaner Steffen Szuggat und Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) saßen, nicht. Dabei ging es zunächst darum, Ideen für das Areal zu sammeln. Das ließ sich die Stadt insgesamt 30 000 Euro kosten, 5 000 Euro bekam jedes Büro. Die Ideen sollen als Grundlage für einen sogenannten Rahmenplan dienen, der die Entwicklung am Strehlener Platz schneller voranbringen soll.

Den Wettbewerb konnte das Leipziger Architekturbüro Grunwald & Grunwald für sich entscheiden. Architekt Matthias Grunwald hat die Bereiche, die zwischen der Bahntrasse, Strehlener, Ackermann-, Teplitzer und August-Bebel-Straße entstehen, in fünf Quartiere unterteilt. So soll an der Strehlener Straße ein neuer Supermarkt gebaut werden – als Ersatz für die beiden jetzigen Einkaufsmärkte, die auf der gegenüberliegenden Seite wegfallen werden. Dort sollen Neubauten entstehen. An der Spitze zwischen Ackermann- und Teplitzer Straße etwa ist der Neubau eines Zehngeschossers vorgesehen, der sich nach Meinung der Stadtplaner gut in den von Hochhäusern geprägten Stadtteil einfügen würde.

Doch nicht an jeder Stelle waren sich Stadtverwaltung und Architekt einig: An der Bahntrasse hatte Grunwald zunächst mehrere Wissenschafts- und Forschungsgebäude geplant. Diesem Vorschlag folgten Dresdens Stadtplaner allerdings nicht. Sie fordern stattdessen mehr Wohnungen und Gewerbeflächen auf dem Areal. Derzeit überarbeiten Grunwald und sein Team den Entwurf. Zwei Mitarbeiter befassen sich mit den Plänen, ein weiterer erarbeitet ein Modell dazu. „Sobald wir damit fertig sind, legen wir unseren Entwurf dem Stadtplanungsamt erneut vor“, sagt der Leipziger Architekt. Er geht davon aus, dass das im Oktober oder November passieren wird. Dabei gibt es für die Bauexperten zwei Herausforderungen. Zum einen ist die Lage der Wohngebäude direkt neben der Bahntrasse schwierig. Hier spielt der Lärmschutz eine wichtige Rolle. Ob dafür Schallschutzwände aufgestellt oder entsprechende Fenster eingebaut werden, kann Grunwald noch nicht beantworten. „Gutachter müssen dann anhand der Gebäudekubaturen errechnen, welcher bauliche Schallschutz an dieser Stelle sinnvoll ist.“ Ein zweiter Aspekt, der am Strehlener Platz berücksichtig werden muss: die Parkplatzsituation. Das Problem wurde kürzlich auch im Plauener Ortsbeirat angesprochen, als die Pläne vorgestellt wurden. Zumal im jetzigen Entwurf jener Parkplatz wegfallen würde, der bei Heimspielen von Dynamo Dresden vor allem von auswärtigen Fans genutzt wird. Ortsamtsleiterin Irina Brauner verwies auf die Parkmöglichkeiten entlang der Strehlener Straße.

Die Stadtverwaltung will den Rahmenplan für den Strehlener Platz im ersten Quartal 2018 vorstellen. Dann sollen auch die Dresdner einbezogen werden. Das dürfte vor allem diejenigen interessieren, die häufig mit dem Auto unterwegs sind. Denn mittlerweile ist auch geplant, an der Kreuzung eine Verkehrsuntersuchung durchzuführen, um sie sicherer zu gestalten. Sie zählt nämlich zu den Unfallschwerpunkten in Dresden.

Wann genau an dieser Stelle die ersten Bagger rollen, ist derzeit noch offen. Anhand des Rahmenplans sollen Bebauungspläne erarbeitet werden, an denen sich Investoren später orientieren müssen. Vielleicht bekommt der Strehlener Platz ja auch wieder ein Hotel. 1997 wurde südlich der Bahntrasse das vielen Dresdnern bekannte „Astoria“ abgerissen.

