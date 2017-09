Pläne für Straßenbau in Seifhennersdorf bis 2022 beschlossen Ganz oben auf der Liste stehen dabei der Feldhäuserweg und die Südstraße

Symbolfoto © dpa

Seifhennersdorf. Eine Dringlichkeitsliste für geplante Straßenbauarbeiten in den Jahren von 2018 bis 2022 haben die Seifhennersdorfer Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Ganz oben auf der Liste stehen dabei der Feldhäuserweg und die Südstraße. Danach folgen die Rumburger Straße im Bereich der Hausnummern 33 bis 39, die Ernst-Israel-Straße, Warnsdorfer Straße sowie die Bahnhof- und Stollebergstraße, die Halbendorfer Straße und ein Teilstück der Marxstraße. Die Straßen und die Reihenfolge, in der sie in Ordnung gebracht werden sollen, hatten die Mitglieder des Technischen Ausschusses bereits im Vorfeld beraten. Die Stadträte schlossen sich nun ihrem Vorschlag an. Für die geplanten Projekte erhält Seifhennersdorf Fördermittel. (SZ/hg)

