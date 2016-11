Pläne für Sportplatz Pfaffendorf Die neue Größe wäre auch für höhere Spielklassen tauglich. Die wichtigste Frage bleibt aber weiter offen.

Über die Sanierung des Fußballplatzes in Pfaffendorf wird seit Jahren nur geredet. © dpa

Im Stadtrat von Königstein stellte Ingenieur Uwe Richter jetzt die Pläne für einen neuen Sportplatz in Pfaffendorf vor. In Königstein wird schon seit Jahren über die Sanierung des einzigen Sportplatzes in der Stadt diskutiert. Nun hat Richter – der Erfahrungen mit Sportstättenkonzepten hat – erläutert, wie der Platz gestaltet werden muss, um wettkampftauglich zu sein. Demnach soll der geplante Kunstrasenplatz an den Stirnseiten etwas länger werden als der jetzige Hartplatz. „Mit der Platzgröße sollte man bis 5. Liga spielen können“, sagte Richter.

Den ersten Überlegungen, den Platz insgesamt abzusenken, erteilte er jedoch eine Absage. Dagegen würden mehrere Gründe sprechen. Einer ist, dass auf der Bergseite Sandstein abgetragen werden müsste. Abgetragene Erde hätte die Wismut zwar kostenlos abgenommen, aber keine Steine, erklärte Richter. Damit die Erdarbeiten das Projekt nicht unnötig verteuern, wird bei seinem Konzept nur etwas an der Bergseite abgetragen, was an der Talseite wieder aufgetragen werden soll. „Damit bleibt zwar ein kleines Gefälle. Das wäre aber trotzdem noch sportgerecht“, versicherte Richter. Außerdem wären keine teuren Stützkonstruktionen notwendig. Die neue Zufahrt zum Platz hat er an das Sportlerheim verlegt.

Die Baukosten schätzte Uwe Richter auf rund 640 000 Euro. Würde die Stadt bei entsprechenden Förderprogrammen berücksichtigt, würde auf Königstein ein Eigenanteil von 320 000 Euro zukommen.

Die Vorschläge des Planers wurden von fast allen Stadträten wohlwollend aufgenommen. Peter Pech (Freie Wähler) fragte jedoch, warum es die Pläne bis zur Planungsphase 3 überhaupt schon gibt. Darüber hätte mindestens ein Ausschuss entscheiden müssen. Bisher arbeitet der Planer ohne Auftrag, hieß es dazu aus der Verwaltung.

