Pläne für Sportplatz-Bau werden geprüft Königstein will den Sportplatz in Pfaffendorf sanieren. Jetzt entscheidet die Bauaufsicht, ob die Pläne so umzusetzen sind.

Kann der Sportplatz in Pfaffendorf so umgebaut werden, wie es die Stadt möchte? Das entscheidet jetzt die Bauaufsicht. © Archivfoto/Kristin Richter

Die Stadt Königstein hat die Bauvoranfrage für die Sanierung des Sportplatzes in Pfaffendorf an das Landratsamt gestellt, so Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Dafür war noch ein Stadtratsbeschluss notwendig, der in der jüngsten Sitzung mehrheitlich erging. Die Bauaufsicht prüft nun, ob das Vorhaben so umgesetzt werden kann, wie die Stadt es plant. Dabei werden auch naturschutzrechtliche Fragen geklärt. Für die Sanierung ist es unter anderem nötig, Bäume zu fällen. Dafür wird ein Ausgleich gefordert. In welchem Umfang der erfolgen muss, wird der Stadt mit dem Vorbescheid mitgeteilt. Auch das grelle Licht, welches die Sportplatzbeleuchtung abgibt, muss überprüft werden. Bauamtsleiterin Katrin Gräbner ist optimistisch gestimmt. Laut Gesetz steht dem Bauvorhaben nichts im Wege, sagte sie. Nur die Auflagen der Naturschutzbehörde können man noch nicht beurteilen. Erhält die Stadt den Vorbescheid, kann mit der weiteren Planung begonnen werden. (kk)

