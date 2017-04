Pläne für Senioren-Eishockeyliga

Andreas Kaulfuss, der Inhaber des Gartencenters Kaulfuss, bei einer Veranstaltung in seinem Gartencenter © Rolf Ullmann

Der CDU-Stadtrat und begeisterte Freizeit-Eishockeyspieler Andreas Kaulfuß hat eine Senioren-Hobbyeishockeyliga „Ü 50“angeregt. Nicht nur in der Lausitz gebe es Sportgruppen, die daran teilnehmen könnten, so Kaulfuß. Nach seinen Angaben laufen zur Zeit bereits organisatorische Gespräche mit dem Ziel, die Liga möglichst ab der nächsten Saison zum Laufen zu bringen.

Inspiriert ist die Idee vom Erfolg eines öffentlichen Eislaufs am Ostermontag in der Eisarena.

Eingeladen hatte Kaulfuß selbst. Er betreibt ein Garten-Center in der Muskauer Straße. Der Familienbetrieb feiert 2017 sein 120-jähriges Bestehen. „Viele Kunden und Freunde des Unternehmens und deren Familien nutzten die Chance und hatten zwei Stunden lang sehr viel Spaß auf den Kufen und an der Bande“, so Ideengeber Kaulfuß. Er hatte bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Eiszeiten für Kunden und Partner in der Eisarena gemietet. Für die nächsten Monate kündigte er weitere Jubiläumsaktionen an. (SZ/sdt)

Wer bei der Entwicklung einer solchen Liga teilnehmen möchte, kann sich melden unter Tel 03576 218888 oder per kontakt(at)kaulfuss-gartencenter.de

