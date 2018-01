Pläne für Schulsanierung Die Oberschule in Krauschwitz erhält neue IT-Technik. Außerdem wurde ein Büro mit der Vorplanung für die weitere Sanierung beauftragt.

Die Geschwister-Scholl-Oberschule in Krauschwitz bedarf dringend einer Sanierung. Zuletzt wurde 2006 der Dachstuhl erneuert. Später folgte der Anbau der Aula. Hier ist der Schulhof zu sehen. © Joachim Rehle

Krauschwitz. Die Geschwister-Scholl-Oberschule in Krauschwitz erhält für 60 500 Euro neue IT-Technik und neues Mobiliar. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Bei der IT-Technik hat das Weißkeißeler Unternehmen „PC 24“ den Zuschlag erhalten, für 15 700 Euro 28 Notebooks, drei Beamer und einen Speicherserver der Schule zur Verfügung zu stellen. „Der Auftrag für neue Möbel wird in den kommenden Sitzungen vergeben“, erklärt Toralf Schindler, Sachgebietsleiter in der Gemeinde. Das Geld für die Schule stammt aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“, das der Freistaat aufgelegt hat.

Auch bei dem Vorhaben, die Oberschule an der Geschwister-Scholl-Straße grundhaft zu sanieren, ist der Gemeinderat ein gutes Stück vorangekommen. So ist das Büro „Bauplanung Bautzen“ mit der Vorplanung für die Sanierung der Schule vom Gemeinderat einstimmig beauftragt worden. Dafür fallen geschätzte Kosten von etwa 235 000 Euro an. Konkrete Zahlen lassen sich erst zu einen späteren Zeitpunkt benennen, so Bürgermeister Rüdiger Mönch (Freie Wähler). Eine Vorplanung allerdings sei notwendig, um Fördermittel für die Sanierung zu erhalten. Dabei rechnet die Gemeinde mit geschätzten Kosten von etwa 4,3 Millionen Euro inklusive Planungsleistungen, „und das könnten wir nie alleine stemmen“, sagt Rüdiger Mönch. Allein die Planungskosten für das Gesamtvorhaben belaufen sich auf etwa 800 000 Euro. Jedoch erhalte die Gemeinde allein für das Jahr 2019 investive Schlüsselzuweisungen vom Freistaat von geschätzten 60 000 Euro, 2018 sind es 150 000 Euro. „Und dabei haben wir noch andere Verpflichtungen“, so der Bürgermeister.

Kämmerin Maren Helbig wiederum erläutert, dass zwar für die Vorplanung der Schulsanierung im kommunalen Haushalt für dieses Jahr 80 000 Euro eingestellt wurden, „die nun aber deutlich überschritten sind“. Die Erhöhung sei jedoch mit dem Kommunalamt des Landkreises abgestimmt. Das Amt in Görlitz geht davon aus, dass die Gelder zu einem späteren Zeitpunkt über Fördermittel abgedeckt werden. Um die derzeitige Liquidität der Gemeinde zu sichern, müsse ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Rüdiger Mönch deutete am Dienstag auch an, woher die nötigen Gelder für die Schulsanierung kommen sollen. Gemeinsam mit Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) sei er in Dresden beim Ministerium gewesen. Dort habe man sich über das KSP-Förderprogramm (Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke) informiert. „Wir könnten dort eine 66-prozentige Förderung für die Schule bekommen“, sagt Rüdiger Mönch. Die Signale aus Dresden seien positiv. Die Frage allerdings, woher die anderen 33 Prozent der 4,3 Millionen Euro kommen, sei noch nicht beantwortet.

