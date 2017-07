Pläne für Rewe-Markt verzögern sich Die Landesdirektion fordert noch ein Gutachten. Der jetzige Markt soll abgerissen werden.

Der Rewe-Markt in Pulsnitz. Die Handelskette will hier neu bauen. © Matthias Schumann

Die Handelskette Rewe will ihren Supermarkt in Pulsnitz an der Kamenzer Straße abreißen und durch einen größeren Neubau ersetzen. Der soll auf dem jetzigen Parkplatz (Kamenzer-/Ecke Nordstraße) entstehen. Die notwendigen Änderungen am Bebauungsplan sollten jetzt vom Pulsnitzer Stadtrat beschlossen werden. Doch die entsprechenden Tagesordnungspunkte mussten noch einmal verschoben werden. Hintergrund sind Forderungen der Landesdirektion. Die hatte im Zuge des Auslegungsverfahrens zu den Plänen offenbar auch Bedenken geäußert. Die Landesdirektion fordert ein Gutachten, dass die Auswirkungen des größeren Neubaus auf den Pulsnitzer Einzelhandel analysiert. Ein Leipziger Unternehmen soll das Gutachten in den kommenden Wochen erarbeiten. Dann muss der Bebauungsplan erneut ausgelegt werden. Ursprünglich plante die Handelskette Rewe-Petz nur einen Umbau des Marktes in Pulsnitz an der Kamenzer Straße, inklusive Erweiterung.

Bei der Kostenrechnung hatte man aber festgestellt, dass der Umbau ähnliche Summen wie ein Neubau verschlingen würde. Außerdem sei der Bau schon etwa 25 Jahre alt. So erschien ein Neubau letztlich als günstigere Lösung. Der werde sich auch architektonisch deutlich vom alten Markt abheben. Auf dem Areal mit dem jetzigen Markt wird nach dem Abriss Freiraum für Parkplätze entstehen, quasi vor dem künftigen neuen Eingang. (SZ/ha)

