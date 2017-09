Pläne für Rewe-Markt in Bannewitz vom Tisch Das Areal an der Windbergstraße wird nun anders genutzt. Dafür soll jedoch der Nettomarkt gegenüber erweitert werden.

An der Windbergstraße in Bannewitz wird kein Rewe-Markt gebaut, auch auf eine Drogeriefiliale wird dort verzichtet. Der Gemeinderat hob vor Kurzem einen entsprechenden Grundsatzbeschluss vom März vorigen Jahres für eine solche Ansiedlung auf. Das zugesicherte Bauleitverfahren ist damit hinfällig.

Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) begründete die Entscheidung zum einen damit, dass auf dem Gelände wieder ein Autozentrum mit Gebrauchtwarenhandel geplant ist – und die dortige Autolackiererei weiterbetrieben werden soll. Und für diese Pläne sei kein Bauplanverfahren erforderlich, es ändere sich hierbei im Wesentlichen nichts zur vorherigen Nutzung. Das wäre bei der angedachten Ansiedlung eines Rewe-Markts mit Drogerie auf den Flächen an der Bundesstraße 170/ Ecke Windbergstraße anders gewesen. Zudem fehle mittlerweile der Bedarf für einen neuen Markt. Ursprünglich, so hieß es nun bei Nachfragen von Gemeinderäten, wäre Rewe nur wegen seines Frischeangebots eine Option gewesen – als Ergänzung zu vorhandenen Supermärkten. „Inzwischen besteht aber kein Interesse mehr an der Ansiedlung des Supermarkts an diesem Standort“, erklärt Fröse. Die Nahversorgung der Bevölkerung sei gesichert.

„Im Mittelpunkt steht hier die Erweiterung des Real-Markts im nächsten Jahr im Zuge des Ausbaus der B 170“, so der Bürgermeister weiter. Da der Bebauungsplan dazu im Juni in Kraft getreten ist, könnte mit der Umsetzung der Erweiterungspläne aber auch in diesem Jahr gerechnet werden. Den Realmarkt gibt es seit 1990. In dem Gewerbegebiet „An der Zschauke“ an der B 170 befinden sich auch ein Baumarkt, ein Fast-Food-Restaurant und eine Tankstelle. Der Einkaufsmarkt mit seinen derzeit etwa 120 Mitarbeitern soll wachsen. Was die Unternehmensspitze von Real konkret an dem Standort plant, wurde bisher nicht bekannt. Fest steht aber, dass Kunden künftig mehr Platz zum Einkaufen haben sollen. Geplant ist, den Getränkemarkt und die Ladenfläche, die sich zwischen dem Eingangsbereich und dem Supermarkt befinden, zu erweitern. Durch Um- und Anbauten kommen 185 Quadratmeter hinzu.

