Pläne für Neustädter Streit-Grundstück

Der Verkauf der einstigen Arbeitsanstalt in der Königsbrücker Straße 117a/119 hat in den vergangenen Monaten für reichliche Diskussionen gesorgt: Der Eigentümer, die Stadt, will das marode Gebäude an den Höchstbieter verkaufen. Der Dresdner Verein Elixir hofft hingegen auf einen Erbpachtvertrag, um dort Wohnungen für Geflüchtete und Dresdner anzusiedeln. Nun liegen die Pläne der Stadt für das Haus vor.

Demnach sollen in dem denkmalgeschützten Haus hauptsächlich Wohnungen entstehen, daneben sind auch Büros geplant. Es wurden drei Varianten ausgearbeitet. Bei dem Interessenten handelt es sich um ein mittelständisches Unternehmen, das bereits des Öfteren in Dresden aktiv war und hier auch Denkmäler saniert hat. Die Firma hat 2,7 Millionen Euro für die einstige Arbeitsanstalt geboten. Das sind fast 1,5 Millionen Euro mehr, als das Objekt laut Gutachten wert ist. Über den Verkauf wird nun in verschiedenen Gremien beraten, bevor der Finanzausschuss eine Entscheidung trifft. (SZ/sag)

