Pläne für neuen Regenwasserkanal Das Bauwerk in Nedaschütz soll schon seit Längerem erneuert werden. Das ist teuer. Aber nun gibt es Hoffnung, dass es klappt.

© Symbolfoto: Jens Trenkler

Schon seit Jahren will die Gemeinde Göda im Ortsteil Nedaschütz einen Kanal erneuern lassen. Nun gibt es Hoffnung, dass dieses Vorhaben realisiert werden kann. Die Gemeinde will laut Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos) dafür das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ nutzen. Das umfasst 800 Millionen Euro, welche die Landkreise und Kommunen in Sachsen bis 2020 investieren können.

Der alte Kanal in Nedaschütz, der sowohl das Regenwasser von der Straße als auch das geklärte Abwasser aus den Kleinkläranlagen der Anlieger ableitet, ist marode. Ihn zu erneuern, „ist ein ziemlich großes Vorhaben“, sagt Gerald Meyer. Denn im Zuge des Kanalbaus soll auch gleich die Straße in Ordnung gebracht werden. Daher ist die Gemeinde froh, wenn sie Dreiviertel der Kosten gefördert bekommt. In diesem Jahr wird aber erst einmal nur geplant. Gebaut werden soll dann 2018. (SZ/MSM)

