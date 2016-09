Pläne für neuen Netto in Kreischa Ein Dresdner Investor will einen Netto-Markt an der Lockwitzer Straße bauen. Das Projekt wird nun den Einwohnern gezeigt.

© Archiv: Soeder

In weniger als zwei Jahren könnte gegenüber der Baumschule Kreiser, wo jetzt noch junge Bäume wachsen, ein Supermarkt stehen. Die Dresdner Baufirma IVG Grimmer will in Gombsen einen neuen Lebensmittelmarkt bauen – an der Lockwitzer Straße soll eine Netto-Filiale einziehen. Die Gemeinde will das Projekt nun zusammen mit dem Bauherrn und dem Planungsbüro den Einwohnern vorstellen. Der Info-Abend findet am 27. September um 18.30 Uhr im Vereinshaus Kreischa, Haußmannplatz 8, statt.

Geplant ist ein 800-Quadratmeter-Markt, mit der Option auf einen Ausbau auf 1 000 Quadratmeter. 3 500 Produkte sollen im neuen Lebensmittel-Discounter angeboten werden, auch ein Bäcker könnte einziehen. 76 Parkplätze werden auf dem mehr als 14 000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen. Allerdings soll nur knapp die Hälfte der Fläche bebaut werden. Die Zufahrt zum unbebauten südlichen Teil des Grundstücks ist auf der rechten Seite neben dem Markt geplant. Noch bis zum 30. September liegen die Pläne in der Gemeindeverwaltung aus. Dort können Bürger Stellungnahmen zum Bebauungsplan abgeben.

In Kreischa gibt es bisher nur einen Supermarkt. Der Discounter Diska hat seit 2003 eine etwa 700 Quadratmeter große Filiale im Ortszentrum, etwa 1,5 Kilometer vom geplanten Standort der Netto-Filiale entfernt. Beide Marken gehören zur Edeka-Gruppe.

zur Startseite