Pläne für neue Baugebiete stehen In Burkau soll bald am Gärtnereiweg und am Marienberg gebaut werden dürfen.

Freut sich auf neue Häuslebauer: Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein am Gärtnereiweg. © Steffen Unger

In Burkau entstehen am Gärtnereiweg und am Marienberg gleich zwei neue Wohngebiete. Jetzt schaffen die Gemeinderäte weitere Voraussetzungen dafür. In ihrer Sitzung am Montag wollen die Abgeordneten zum einen den Vorentwurf des Bebauungsplans „Gärtnereiweg“ und zum anderen den Entwurf des B-Planes „Marienberg“ beschließen.

Am Gärtnereiweg lässt die Gemeinde auf einer 7100 Quadratmeter großen Fläche acht Grundstücke zu jeweils 800 Quadratmetern erschließen. Häuslebauer könnten nächsten Sommer loslegen, wie Bürgermeister Sebastian Hein (CDU) sagte. Im rund drei Hektar großen Wohnpark „Am Marienberg“ sollen 36 Baugrundstücke erschlossen werden, die Größen sind variabel. Investor und Vermarkter ist die Bischofswerdaer Firma Max Aicher. Für beide Wohngebiete liegen Anfragen vor. (cm)

Gemeinderat, 19.9., 19.30 Uhr, Sitzungssaal

