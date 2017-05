Pläne für Marina Garden im Ortsbeirat

Ein weggerissener Elberadweg, ein Entwurf ohne Eigentümerin und eine Veränderungssperre. Das ist die Bilanz des Streits um Regine Töberichs Grundstück in der Leipziger Vorstadt. Die Investorin wollte angrenzend an das Hafencity-Areal 244 Wohnungen errichten – Marina Garden. Dabei hatte sie die Rechnung allerdings ohne den Hochwasserschutz und ohne den neuen Stadtrat gemacht. Der verhängte eine Veränderungssperre für das Areal – heißt im Klartext: Töberich darf dort bis auf Weiteres nicht bauen – und ließ in einem Werkstattverfahren einen neuen Entwurf anfertigen.

Marina Garden heißt nun Elbeviertel, soll nur noch 52 bis 136 Wohnungen haben, dafür aber Büros, eine Kita und Ateliers. An diesem Dienstagabend stimmen die Pieschener Ortsbeiräte über die Pläne ab. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus auf der Bürgerstraße und ist öffentlich. Außerdem geht es um einen Antrag, nach welchem die Stadt einen Alternativ-Standort für den Handelsriesen Globus suchen soll. (SZ/sag)

