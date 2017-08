Pläne für Hundertwasser-Brache liegen aus An der Prießnitzstraße sollen drei Häuser errichtet werden. Einen Monat kann dagegen Widerspruch eingelegt werden.

Wie die SZ bereits am Mittwoch berichtete, hat das Bauaufsichtsamt eine Genehmigung für die Errichtung dreier Neubauten an der Ecke Bautzner/Prießnitzstraße erteilt. Dies gibt die Verwaltung nun auch im aktuellen Amtsblatt bekannt und verweist darauf, dass Interessierte ab sofort Einsicht in die Akten nehmen können. Dies ist montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr beziehungsweise dienstags und donnerstags bis 18 Uhr im Bauaufsichtsamt auf der Rosenstraße 30 möglich. Neben der Einsicht der Pläne kann nun auch binnen eines Monats Widerspruch gegen das Vorhaben mit dem Namen „Pfunds Höfe“ eingelegt werden. Die Bekanntmachung im Amtsblatt ersetzt im Fall des Projekts an der Prießnitzstraße die persönliche Information der Nachbarn. Davon gebe es zu viele, so die Begründung aus dem Bauaufsichtsamt.

Klar ist bislang, dass ein Vorder- sowie zwei Hinterhäuser errichtet werden sollen. In dem Komplex zur Straße soll eine Arztpraxis einziehen. Außerdem ist die Errichtung einer Tiefgarage mit knapp über 40 Stellplätzen geplant. Investor ist eine Leipziger Firma. Visualisierungen von verschiedenen Architekten kursieren bereits seit einigen Jahren. (SZ/sag)

