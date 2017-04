Pläne für Hochwasserschutz und Straßenbau An der Baumwiese bereiten zwei Dinge Sorgen: der starke Verkehr und der Lumpengrundbach bei Starkregen. Beide sollen nun in den Griff bekommen werden.

Die Kreuzung an der Baumwiese unterhalb des Boxdorfer Berges: Wer hier in den Spitzenzeiten langfahren muss, braucht Geduld. Die Ampel entschärft das Verkehrsproblem nur etwas. Helfen kann nur ein Ausbau. © Arvid Müller

Wer im Berufsverkehr den Verkehrsknoten an der Baumwiese nutzt, braucht meist viel Zeit und Geduld. Ohne die vor rund zehn Jahren aufgestellte provisorische Ampel hätten Autofahrer kaum eine Chance, aus Richtung Radebeul auf die Staatsstraße aufzufahren oder von dieser abzubiegen. Die Ampel entschärft die Situation zwar etwas, grundsätzlich löst sie das Verkehrsproblem an dieser vielbefahrenen Stelle aber nicht. Denn die derzeitigen Straßen, sowohl die zwischen Dresden und Boxdorf als auch die nach Radebeul, sind einfach zu schmal, um Abbiegespuren mit genügend langen Aufstellflächen anzuordnen. Bereits seit 1999 beschäftigen sich Fachleute mit dieser Kreuzung, da es dort auch häufig zu Unfällen kam. Der große Wurf blieb trotz der langen Zeit aus.

Doch vor reichlich zwei Jahren kam endlich wieder Bewegung in die Sache. Die Gemeinde Moritzburg und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) schlossen eine Planungsvereinbarung für diesen Bereich ab. Denn nicht nur die Landesbehörde will an der Baumwiese bauen, sondern auch die Gemeinde.

Die beschäftigt sich bereits ähnlich lange wie die Straßenbauer mit Plänen für den Hochwasserschutz. Denn der dortige Lumpengrundbach, der von Boxdorf kommend unter dem Grundstück des einstigen Hotels und der Staatsstraße hindurch in die Junge Heide fließt, hat in den vergangenen Jahren mehr als einmal Ärger bereitet. Im Juli 2009 flutete er sogar das Landhotel Baumwiese.

Doch auch in der Jungen Heide sorgt der Bach durch Ausspülungen immer wieder für Schäden. Ein wichtiger Teil der Gemeindeüberlegungen für den Hochwasserschutz ist daher ein großes Regenrückhaltebecken auf der Wiese unterhalb der Baumwiese. Allerdings könnten dessen Planungen mit der ebenfalls notwendigen Straßenentwässerung beim Neubau der Kreuzung kollidieren.

Beide Vorhaben – die Neugestaltung des Verkehrsknotens und die Hochwasserschutzmaßnahmen bis zur Einmündung der Grundstraße – wurden daher mit der Vereinbarung in einem Genehmigungsverfahren zusammengeführt. Die Federführung dafür hat das Lasuv.

Die Vorplanungen sind inzwischen abgeschlossen und wurden im Technischen Ausschuss beraten. Statt der jetzigen Ampel soll es einen Kreisverkehr geben. Der sorgt zum einen für einen flüssigeren Verkehr als eine Ampel und nimmt in jedem Fall Geschwindigkeit heraus.

Mit dem großen Rückhaltebecken und einem dort eingebauten Drosselbauwerk soll erreicht werden, dass künftig nur noch maximal 390 Liter pro Sekunde in die Junge Heide abfließen. Der natürliche Ablauf beträgt 680 Liter. Die derzeit geplante Kapazität des großen Beckens reicht aber nur aus, wenn die Gemeinde zeitnah auch die beiden anderen kleineren Rückhalteeinrichtungen im oberen Bereich des Lumpengrundbaches planen und realisieren kann. Diese sollen auf Lehmanns Wiese und einem Garagenstandort in der Grundstraße gebaut werden. Letzterer befindet sich auf einem Grundstück, das der Gemeinde gehört. Für das andere Vorhaben braucht es die Zustimmung der Eigentümer. Kann sich das Rathaus mit diesen nicht einigen, wäre ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren erforderlich.

Und natürlich braucht Moritzburg auch das erforderliche Geld, um die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen realisieren zu können. Die aktuellen Kostenschätzungen gehen immerhin von fast drei Millionen Euro aus. Dazu kommt noch der Anteil, den die Gemeinde zum Ausbau der Kreuzung beitragen muss – für Fußwege, Beleuchtung und das Umverlegen von Leitungen. Mit wie viel Fördergeldern sie dabei rechnen kann, ist derzeit noch ungewiss. Genau so wie der Zeitpunkt, wann der Kreisverkehr und die Hochwasserschutz-Projekte gebaut werden. Bis dahin muss die Ampel weiter ihren Dienst tun und die Autofahrer brauchen weiter Geduld.

