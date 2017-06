Pläne für Hochwasserschutz auf der Zielgeraden Die Umbauten am Stürzabach sind auf dem Papier fertig. Ein Konzept für den Kalten Bach soll im Herbst vorgestellt werden.

Damit zukünftige Fluten im Zaum gehalten werden können, hat Dürrröhrsdorf-Dittersabch ein Konzept entwickelt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Dürrröhrsdorf- Dittersbach. Per Kurier werden die Unterlagen am Donnerstag persönlich an die Sächsische Aufbaubank zugestellt – auf dem Postweg wären sie nicht mehr rechtzeitig eingetroffen. Maximal bis zum 30. Juni, also diesen Freitag, hat die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditterbach Zeit, um die ausgefüllten Förderanträge für umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen am Stürzabach einzureichen, sonst gibt es statt 90 Prozent Fördermittel nur noch 75 Prozent. Ein Unterschied, der sich im mittleren sechstelligen Bereich bewegen würde. „Die Unterlagen werden fristgerecht eintreffen“, erklärte Dürrröhrsdorfs Hauptamtsleiter Norbert Bläsner in der Ratssitzung am Dienstagabend. Gemeinderat Michael Steglich (Unabhängige Bürger) hatte danach gefragt. Acht Ingenieurbüros haben seit dem Spätherbst parallel daran gearbeitet, zuletzt musste das Landratsamt die Pläne prüfen. Nun entscheidet die Aufbaubank über das Geld.

Unabhängig davon soll noch in diesem Sommer die Böschung des Stürzbachs gegenüber des Wreesmann-Markts in Dürrröhrsdorf instand gesetzt werden. Dort hatte das Hochwasser 2013 schwere Schäden angerichtet. Trotz der deutlich höher ausfallenden Baukosten, hat der Gemeinderat den Bauauftrag jetzt vergeben. Das günstigste und somit erfolgreiche Angebot lag bei rund 166 000 Euro – vorgesehen waren 115 000 Euro. Die teuerste Firma ging gar mit 319 000 Euro ins Rennen. Die Vergabe ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass die Mehrkosten über Fördermittel abgedeckt werden können. Die Signale seien positiv, hieß es in der Sitzung.

Behutsame Fortschritte gibt es in Sachen Hochwasserschutz für den Kalten Bach in Dittersbach. Vergangene Woche hat das beauftragte Ingenieurbüro sein Konzept im Rathaus vorgestellt – zunächst aber nur intern. Im Herbst soll eine öffentliche Präsentation für die Einwohner im Orts- und Vereinszentrum folgen, kündigte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) an.

