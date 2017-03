Pläne für Feuerwehrhaus Das Projekt in Lenz wird immer konkreter. Die Räte stimmten am Mittwoch einer Planung zu. Und: es gab eine gute Nachricht.

© Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Ein Wunsch vieler Feuerwehrleute in der Gemeinde nimmt langsam Gestalt an: Das ehemalige Hortgebäude an der Grundschule Lenz soll zum Haus für die Ortsfeuerwehr Lenz und die Bambini-Feuerwehr umgebaut werden. Einem entsprechenden Honorarvertrag mit dem Planungsbüro stimmte der Gemeinderat jetzt zu. Nachdem die Gemeinde mit Schreiben vom 27. September 2016 Fördermittel beantragt hatte, konnte Bürgermeisterin Susann Frentzen (parteilos) nun verkünden, dass in den nächsten Tagen ein positiver Bewilligungsbescheid eintreffen würde. Eine Vorabinformation dazu habe sie bereits erhalten. Immerhin 195 730 Euro könnten dann auf diese Weise in das Projekt fließen. Bevor es dann im kommenden Jahr realisiert werden soll, würden in den kommenden Wochen zunächst noch alle übrigen planerischen Arbeiten vorgenommen. Der Umbau des Gebäudes war überhaupt möglich geworden, nachdem der Hort in der Grundschule ein neues Domizil gefunden hat. Die Feuerwehr Lenz dringt bereits seit Jahren darauf, ein eigenes Haus zu erhalten.

zur Startseite