Pläne für die Wendishainer Bibliothek Die kommunale Wohnungsverwaltung hat ein Plus erwirtschaftet. Mit einem Teil soll die untere Etage des Gemeindehauses saniert werden.

In das Gemeindehaus in Wendishain soll wieder die Bibliothek einziehen. © André Braun

Hartha. Die Stadt Hartha hat noch zwei Häuser. Dabei handelt es sich um das ehemalige Gemeindehaus in Wendishain und das Haus Nummer 19 an der Flemmingener Straße. Da es im vergangenen Jahr keine größeren Investitionen in diese Objekte gab und diese auch nicht geplant sind, ergibt sich ein Guthaben von 47 000 Euro. Die Abrechnung der kommunalen Wohnungen übernimmt die Wohnbau Hartha.

Die Verwaltung schlug den Stadträten vor, einen Teil des Guthabens für Umbauarbeiten in der unteren Etage des ehemaligen Gemeindehauses zu verwenden. Geplant ist, den Bereich, der viele Jahre als Bibliothek und später als Ausweichquartier für die Kita genutzt wurde (DA berichtete), wieder zur Gemeindebibliothek umzugestalten. Außerdem soll die Wohnung auf der anderen Seite in Ordnung gebracht werden. Was konkret geplant wird, soll den Mitgliedern des technischen Ausschusses vorgestellt werden.

CDU-Fraktionschef Christian Köhler wollte wissen, wann damit zu rechnen ist, dass die Bibliothek einziehen kann. „Die Kreisergänzungsbibliothek, die nun auch für die Bibliothek in Wendishain zuständig ist, wurde Anfang des Jahres neu strukturiert. Sie hat jetzt ihren Sitz in Hainichen. Wir wurden gebeten, den Mitarbeitern etwas Zeit zu lassen, damit sie sich in die Materie einarbeiten können“, so Kämmerin Barbara Müller. In dieser Woche soll es nun auch einen Termin vor Ort geben. Mit der voraussichtlichen neuen Betreuerin soll ebenfalls gesprochen werden. „Dann legen wir fest, was erledigt werden muss“, so die Kämmerin.

Obdachlosenwohnung nicht gefragt

In Zusammenhang mit den kommunalen Wohnungen fragte Stadtrat Stefan Orosz (Die Linke) nach, ob Hartha eine Wohnung für Obdachlose vorhalte. „Wir haben die Wohnung im Haus an der Flemmingener Straße bis vor vier oder fünf Jahren für diesen Zweck vorgehalten. Da es keine Nutzung gab, hat der Stadtrat beschlossen, diese aufzugehen“, erklärte Barbara Müller. „Wir haben immer die Möglichkeit, eine möblierte Wohnung der Wohnbau für solche Zwecke zu nutzen. Es bekommt jeder geholfen, der zu uns kommt“, ergänzte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Aufgrund des Leerstandes von Wohnungen regte Stefan Orosz an, eine Frauenschutzwohnung einzurichten. Doch das würde nicht den Anforderungen entsprechen. „Es darf nicht bekannt sein, wo sich eine Frauenschutzwohnung befindet. Die Frauen werden auch nicht in unmittelbarer Nähe untergebracht, wo ihnen Leid zugefügt worden ist“, sagte die Frauenbeauftragte Silke Weise.

