Pläne für das Wasapark-Areal An dem Gelände soll sich in den nächsten Jahren etwas tun. Die Stadt plant erste Entwürfe.

Abriss des Glasinvestgebäudes in Radebeul im Oktober 2016: Ein Bagger frisst sich durch das Nebengebäude. © André Wirsig

Nachdem das Glasinvestgebäude gefallen ist, geht es vielleicht auch einem anderen DDR-Plattenbau bald an den Kragen. Zumindest ist das Wasaparkgelände nun ins Interesse der Stadt gerückt. Wie Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) im letzten Stadtrat verkündete, möchte die Verwaltung Entwürfe für einen Bebauungsplan aufstellen. Damit wolle man ein Zeichen an potenzielle Investoren setzen, so Wendsche.

Nachdem das DDR-Museum ausgezogen ist, stehe der blaue Gebäudekomplex nun weitgehend leer. Der weiße Riegel werde schon länger nicht mehr genutzt. Das Ziel der Stadt: Das Areal ähnlich wie das Glasinvestgelände in eine angemessene städtebauliche Zukunft führen. Wie genau die aussehen wird, ob beispielsweise Wohnungen und Geschäfte entstehen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Im Wasapark werden derzeit übergangsweise die Kinder der Kita Riesenzwerge betreut, bis das Kindergartengebäude in der Riesestraße fertig saniert ist. Auch das Stadtarchiv hat seinen Sitz auf dem Areal, das insgesamt rund 20 000 Quadratmeter groß ist.

