Pläne für das Kalkberg-Areal An der Querstraße gab es zwei Schulen. Eine ist übrig und soll saniert, eine Kita neu gebaut werden. Auch die Meinung der Bürger ist gefragt.

Viel Platz ist rund um die Schule für Lernförderung (Mitte) vorhanden. Wie dieser genutzt werden soll, darüber berät jetzt und in den kommenden Monaten die Stadtverwaltung. Und auch Bürger sollen ihre Meinung kundtun. Sicher scheint, dass die Schule saniert wird. Auch eine Kita und eventuell eine weitere Schule könnten gebaut werden.



Die Neugestaltung des derzeit eher triststaubigen Kalkbergareals ist seit mehr als zehn Jahren ein wichtiges Thema für Planer, Bauexperten und Politiker der Stadt. Das weitläufige Schulgelände zwischen Querstraße, Kalkberg und Max-Dietel-Straße, auf dem zu DDR-Zeiten und bis 2004 zwei Schulgebäude gestanden hatten, hat Potenzial – zumal Meißen wie lange nicht Bedarf an zusätzlichen Schul- und Kitaplätzen hat, da die Stadt attraktiv für junge Familien aus dem sich ausbreitenden Dresdner Speckgürtel ist. In den 1990er Jahren hatte das anders ausgesehen, weshalb sich angesichts ungünstiger Prognosen für den Abriss eines Teiles des ehemals zweigliedrigen Schulkomplexes entschieden wurde.

Derzeit besuchen 238 Schüler die Schule für Lernförderung und nutzen das riesige, 22 000 Quadratmeter große Areal alleine. Die neben dem Schulhaus stehende Turnhalle ist ebenso in die Jahre gekommen wie das Schulhaus selbst. Beide sind sanierungsbedürftig. „Die 2012 begonnene Umsetzung des Brandschutzkonzeptes muss noch vollendet werden. Elektro- und Sanitäranlagen sind veraltet, das Dach muss repariert werden. Auch beim Thema Barrierefreiheit gibt es erheblichen Nachholbedarf, zumal die Schule teils auch von körperlich eingeschränkten Schülern besucht wird“, sagt Birgit Scholz vom Stadtbauamt. Und Stadtplanerin Marina Jach ergänzt: „Auf dem Abrissgelände ist eine große Brache entstanden, die spärlich bewachsen und weitestgehend ungenutzt ist.“ Der Schulhof bestehe weitestgehend aus Asphalt und Schotter. An seinem südlichen Rand befinden sich große Bäume, hinter denen sich schon des Öfteren Schüler versteckten. Deshalb ließ die Stadt sogar ein Absperrband ziehen, damit die Betreuer die Übersicht nicht verlieren. „Der Pausenhof ist in seinem jetzigen Zustand nicht kindgerecht, im Grunde nur notdürftig mit Sitzgelegenheiten, Spielgeräten und Grün ausgestattet“, sagt Meißens Pressesprecher Philipp Maurer.

Hinzu kommt, dass die Parkplatzsituation auf dem Gelände nicht zufriedenstellend ist. „Unterhalb der Querstraße gibt es zu wenig Stellflächen für Eltern, die ihre Kinder zum Sport bringen , aber auch für Vereinssportler“, erzählt Marina Jach. Darum will die Stadt, der das Areal gehört, in den nächsten Jahren handeln. Dazu sollen 30 neue Stellplätze entstehen – dort, wo jetzt die alte Sporthalle steht. Daneben soll eine neue Halle platziert werden, zunächst aber die Schule saniert und die Sportanlagen erneuert werden. Hinzu kommt, dass eine neue Kita auf dem Gelände integriert werden soll (siehe Grafik).

Förderung macht Ausbau möglich

„Außerdem bleibt noch die mehrere Tausend Quadratmeter große Restfläche des ehemaligen Schulgebäudes“, sagt Stadtplanerin Jach. Bis Ende des Jahres dürfte feststehen, ob hier die Prognosen der Schülerzahlen für die nächsten Jahren einen Schul-Neubau empfehlen oder ob neue Baugrundstücke erschlossen werden können, berichtet Jach. Platz für sieben Eigenheime wäre vorhanden. Dass die Stadt Meißen die Sanierung und Weiterentwicklung des gesamten Schulkomplexes nun ins Auge fasst, macht ein neues Förderprogramm des Freistaates Sachsen möglich. Das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Investitionskraft unterstützt Gemeinden bei der Durchführung von Investitions- und Erhaltungsarbeiten bis zum Jahr 2020.

„Wir haben uns im Stadtrat ganz bewusst für die Priorisierung dieses Projektes entschieden, erklärt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) und fügt hinzu, dass es jetzt darauf ankäme, gute Ideen zu entwickeln, um das Potenzial der großen Freifläche sinnvoll auszuschöpfen.

Die Idee, eine neue Kita zu errichten, ist dabei der eigentliche Clou. „Die steigende Geburtenquote und erhöhte Anzahl von Zuzügen führen zu einem entsprechend großen Betreuungsbedarf“, sagt Gabriele Koch vom Familienamt. Das gelte insbesondere für das Stadtquartier Oberspaar, wo es an einer ausreichenden Betreuungsinfrastruktur mangelte. Doch bevor die Kita kommen soll, stehen zunächst die in drei Bauabschnitten geplante Schul-Sanierung und parallel der neue Pausenhof oben auf der Prioritätenliste: „Danach geht es mit dem Abriss der alten Turnhalle weiter, bevor wir den Bau der neuen Halle ins Auge fassen“, sagt Marina Jach. Der grobe Zeitplan steht: An die Finanzierung könnte es Ende April nächsten Jahres gehen, denn im Februar sollte Klarheit über die Höhe der Fördermittel des Freistaats bestehen. Wenn alles klappt, beginnen die ersten Bauarbeiten im Sommer 2017. Da bis Ende Oktober das Feinkonzept für Schulsanierung und Kita-Neubau stehen soll, sollten sich die Meißner Bürger, die eigene Verbesserungsvorschläge zum Kalkberg-Areal haben, ranhalten: „Sie sind ausdrücklich eingeladen konkrete Vorstellungen der Verwaltung gegenüber zu äußern, Ideen und Kritik einzubringen“, so der Stadtsprecher. Anregungen sollen direkt ans Baudezernat gegeben werden.

Ansprechpartner ist Baudezernent Steffen Wackwitz, Leipziger Str. 10, Telefon 03521 467180, E-Mail: steffen.wackwitz@stadt-meissen.de

