Pläne für Camping und Hafen

So sieht der Sportboothafen von Radebeul heute aus. Die Steganlagen sind ausbaufähig.

Campingfreunde sind von April bis Oktober immer da. Aber die Bedingungen entsprechen nicht heutigen Ansprüchen.

In Coswig-Kötitz drängen sich dagegen die Caravans.

Es gab schon mal Entwürfe für einen neuen Hafen in Kötzschenbroda. Sie entstanden im Rahmen einer Diplomarbeit von Manuela Küchler vor fast 15 Jahren.

Jeden Tag rücken sie derzeit an, die Camper und Kanufahrer. Doch Radebeul muss abwinken. Zu wenig Platz. Auch in Kötitz wird es mitunter eng. Entlang der Elbe fehlt es an Campingplätzen und Anlegestellen, sagt Winfried Lehmann (CDU). Er ist Radebeuls 2. Bürgermeister und in seinem Amt nicht nur für Ordnung zuständig, sondern auch für die Sport- und Freizeitanlagen der Stadt. Seine Ansicht: „Es gibt viel noch brachliegendes Potenzial, welches genutzt werden könnte.“

Vor Lehmann liegt die Karte mit dem Fluss. Entlang der Elbe gibt es zwischen Meißen und dem Elbufer in Dresden lediglich zwei gut organisierte Camping- und Caravanplätze – einen am Bad in Kötitz, den zweiten an der Wostra in Dresdens Süden. Radebeul habe da noch reichlich Möglichkeiten. Seine Vorstellungen beziehen sich vor allem auf das Areal rund ums Lößnitzbad und um den Elbe-Ruderclub vom SSV Planeta an der Festwiese.

Der Caravanplatz am Radebeuler Bootshaus ist völlig unterentwickelt, im Vergleich zur Nachfrage und den Möglichkeiten, so Lehmann. Mit dem gerade vorangehenden Neubau auf dem Bootshausgelände entstehen auch neue Möglichkeiten.

Auf dem Areal, so der Sportbürgermeister, sollten ordentliche Sanitärbedingungen, eine Terrasse und ein Verweilbereich für die Camper angelegt werden. Zugleich könnte der Nachbarbereich auf der Festwiese hergerichtet werden und bei großem Bedarf für Camper mit genutzt werden.

Lehmann: „Auch die drei verschiedenen Steganlagen am Elbufer müssten angefasst werden.“ Ähnlich wie in Pieschen und in Meißen noch vorhanden, gab es auch hier einst einen kleinen Hafen am Ufer von Altkötzschenbroda. Die Befestigungen davon sind als steinerne Mole unter wuchernden Büschen noch zu erkennen.

Das sollte rekultiviert und eine ordentliche Anlegegelegenheit für Segler und Motorbootfahrer installiert werden. Daneben könnte eine zweite moderne Steganlage für die Sportler gebaut werden.

Ans Bootshaus angeschlossen sollte es eine Sommergastronomie geben, die für die Camperversorgung da ist. Außerdem ist die Kneipenmeile am Anger ohnehin nur ein paar Schritte entfernt.

Ein ebenso großes Potenzial sieht Winfried Lehmann in dem Terrain vom und rund um das Lößnitzbad. Die Stadt bemüht sich seit Jahren, die danebenliegende Wiese von den jetzigen Besitzern zu erwerben und ist wohl auch auf einem guten Weg in den Verhandlungen.

Lehmann: „Wenn abzusehen ist, dass wir künftig über das Areal verfügen können, möchte ich mit Stadtplanern, dem Sportstättenchef, interessierten Vereinen und Architekten für das Gelände Varianten entwickeln.“ Auf dem großen Areal zwischen der Verzinkerei und dem Lößnitzbad-Areal sollten, so der Sportbürgermeister, ein Sportplatz, ein Multifunktionsgebäude und eine Caféteria platziert werden. Außerdem wäre noch Fläche, um auch hier Campern Stellplätze einzurichten.

Lehmann: „Einen idealeren Standort an der Elbe gibt es kaum. Nach Kötzschenbroda ein paar Schritte, der Elberadweg direkt angeschlossen, der Badesee daneben und der Fluss für Kanufahrten und dem möglichen nahen Hafen sowieso.“ Schon im Herbst könnte sich der Sportbürgermeister vorstellen, solche Varianten zu entwickeln.

Lehmann weiß auch, dass für all das noch nicht das Geld im Haushalt vorhanden ist. Er weiß, dass für das Gelände am Lößnitzbad noch manches mit der Landestalsperrenverwaltung, die für den Hochwasserschutz zuständig ist, besprochen werden muss. Immerhin, die neue Spundwand und der kleine Deich vor dem Gelände bieten bessere Bedingungen.

„Aber es sind gute Möglichkeiten, ohne es mit den Kosten zu übertreiben, die betreffenden Standorte am Lößnitzbad und in Altkötzschenbroda in Ordnung zu bringen und zu entwickeln. Mehr Einnahmen durch Touristen eingeschlossen“, so Winfried Lehmann, der die Pläne auch schon Stadträten vorgestellt hat.

