Pläne für Bahnhof bleiben bestehen

Weißwasser. Die Stadt hält weiter an den Plänen für eine Augenarztpraxis im Bahnhof fest. OB Torsten Pötzsch erklärte kürzlich, dass man dabei an einem gemeinsamen Strang ziehe. Bei dem Arzt handelt es sich um Dr. Aleksander Blitek. Er war Anfang Oktober mit seiner Praxis aus Hoyerswerda an den Sachsendamm nach Weißwasser gezogen. Allerdings seien die Mietverträge so ausgehandelt worden, dass ein Umzug in den Bahnhof nach 2020 möglich ist, so Pötzsch. Zuvor muss das Bahnhofsgebäude saniert werden. Das Vorhaben liegt derzeit auf Eis und soll frühestens in vier Jahren angepackt werden. (sdt)

