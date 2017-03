Pläne für Aussichtsplattform vorgestellt

So soll die Aussichtsplattform aussehen. © Gestaltung: Reimann/Zeichnung: IB Risch

Zittauer Gebirge. Das Gipfelplateau des höchsten Berges des Zittauer Gebirges soll jetzt wesentlich aufgewertet werden. Die Pläne für eine Aussichtsplattform auf der Lausche sind weit fortgeschritten. Auf einem Themenabend ist am Montag im Naturparkhaus in Waltersdorf der Planungsstand für das Projekt vorgestellt worden. Der bestehende Funkturm wird so umbaut, dass auf einer Höhe von neun Metern eine überdachte Aussichtsplattform errichtet werden kann.

Schon im April ist dafür eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes vorgesehen. Stimmt die zu, könnte bereits im Mai der Bauantrag für das Projekt eingereicht werden. Auch mit der tschechischen Naturschutzbehörde ist Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker (SPD) schon länger im Gespräch. Wird die Baugenehmigung erteilt und auch dem Fördermittelantrag zugestimmt, könnte frühestens im Mai 2018 Baubeginn sein. (SZ/hg)

