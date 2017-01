Pläne für altes Hortgebäude In der Lessingschule herrscht Platznot. Nun wird eine alte Idee wiederbelebt.

© Uwe Soeder

Die Gemeinde Großpostwitz möchte das seit Jahren leer stehende Hortgebäude hinter der Lessingschule wieder nutzen. Das sagte Bürgermeister Frank Lehmann (parteilos) jetzt im Gemeinderat. Die Horträume unterm Dach der Schule reichen nicht mehr aus, deshalb müssen bereits Klassenzimmer für die Hortbetreuung genutzt werden. „Wir wollen weg von dieser Doppelnutzung“, so Lehmann.

Künftig könnte eine Gruppe mit 20 Kindern im Hortgebäude betreut und so die Platznot im Schulhaus entspannt werden. Auch die Schulspeisung, die bisher unter beengten Verhältnissen stattfindet, möchte die Gemeinde gern in das separate Gebäude auslagern. Doch dafür muss es erst einmal saniert werden. „Wir werden demnächst in die Planung gehen“, kündigt Frank Lehmann an.

Vor mehr als zehn Jahren gab es schon mal die Idee, das Hortgebäude zu sanieren. Damals sollte die Begegnungsstätte, die sich im Kinderhaus befand, dorthin umziehen. Doch der Plan wurde verworfen. Die Begegnungsstätte fand schließlich in der ehemaligen Fabrikantenvilla im Spreetal ihr neues Domizil. (SZ/MSM)

