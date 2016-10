Pläne für Altbau an Löbauer Straße Gleich mehrere Einrichtungen der Kreisverwaltung klagen über zu wenig Platz zum Lagern. Das Problem will das Landratsamt jetzt lösen.

Dieses Gebäude an der Löbauer Straße will der Kreis kaufen und künftig als Zentrallager nutzen. © Uwe Soeder

Das Lager des Theaters platzt aus allen Nähten, im Jobcenter wissen die Mitarbeiter so langsam nicht mehr wohin mit den Akten. Und noch eine ganze Reihe weiterer Behörden und Einrichtungen des Landkreises haben offenkundig ein Platzproblem. Um das zu lösen, will die Kreisverwaltung jetzt in Bautzen ein zentrales Werkstätten- und Lagergebäude einrichten. Dazu möchten die Verantwortlichen im Landratsamt ein altes Gebäude an der Löbauer Straße 60 gegenüber von der Aral-Tankstelle kaufen und entsprechend herrichten lassen.

Auf einer Gesamtfläche von 8 000 Quadratmetern sollen neben den Akten aus dem Jobcenter auch Dokumente der Oberlausitzkliniken archiviert werden. Fast die Hälfte der Fläche beansprucht das Bautzener Theater, deren Lager und Werkstätten bislang an verschiedenen Orten untergebracht sind. Das soll sich nun ändern, lediglich der Fundus könnte wegen der kurzen Wege an der Lauenstraße verbleiben. Interesse haben zudem das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt sowie der Katastrophenschutz angemeldet, die hier Material und sogar Fahrzeuge für Krisenfälle unterbringen wollen. Platz werde zudem benötigt, wenn beim geplanten Umbau der Verwaltungsstandorte oder bei Schulsanierungen Möbel zwischengelagert werden müssten, heißt es aus dem Landratsamt.

Der Kauf des Gebäudes kostet 1,7 Millionen Euro, eine weitere halbe Million Euro sind für die Herrichtung vorgesehen. Ein marodes Nebengebäude, was sich derzeit noch mit auf dem Grundstück befindet, soll noch vor dem Verkauf vom jetzigen Eigentümer der Immobilie abgerissen werden. Um die Pläne umzusetzen, muss am Montag noch der Kreistag zustimmen. Als Alternative war auch der komplette Neubau eines Lagers erwogen worden – der mit elf Millionen Euro laut Kreisverwaltung aber deutlich teurer gewesen wäre.

Die Kreisverwaltung will zudem für das Gebäude eigens einen Hausmeister einstellen, der sogar in einer entsprechenden Wohnung im Objekt leben könnte. So sollen Kosten für den Wachschutz gespart werden. Zugleich wäre so stets ein Ansprechpartner für Reparaturen vor Ort.

zur Startseite