Pläne für Albertstädter Wohngebiet liegen aus

600 Wohnungen sollen an der Ecke Stauffenberg-/Marienallee entstehen. Das neue Wohngebiet ist in mehrfacher Hinsicht umstritten. Es wird mehr Verkehr befürchtet, die umliegenden Schulen fordern eine Freifläche in dem Gebiet, die Offiziersschule des Heeres behauptet, dass eine Wohnbebauung auf dem Areal wegen der Lautstärke auf dem Grundstück der Bildungseinrichtung teilweise nicht möglich sei. Nun haben auch Bürger die Chance, ihre Einwände vorzubringen.

Zwischen 16. Oktober und 16. November liegen die Pläne im Ausstellungsraum des Stadtmodells im World Trade Center auf der Freiberger Straße aus. Dort können sie montags und freitags zwischen 9 und 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags bis 18 Uhr eingesehen werden. Außerdem sind sie auch online auf der Homepage der Stadt und des zentralen Landesportals Bauleitplanung zu finden. (SZ/sh)

www.dresden.de

www.bauleitplanung.sachsen.de

