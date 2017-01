Pläne bestätigt für Autohauserweiterung

Der Stadtrat Dippoldiswalde hat am Mittwoch einstimmig die neue Planung für das Gewerbegebiet Oberhäslich Süd bestätigt. Es geht dabei in erster Linie um Pläne des Autohauses Hüttel, seinen Standort in Oberhäslich zu erweitern und eine neue Ausstellungshalle zu errichten. Dafür wurde für eine Fläche von rund 12 500 Quadratmetern ein neuer Bebauungsplan aufgestellt. Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche hinter dem Autohaus wird jetzt zur Gewerbefläche. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) sagte zu der Ratsentscheidung: „Damit sind die Weichen für dieses Projekt in die richtige Richtung gestellt.“

Es gab dort schon eine andere Planung, die rund 15 Jahre alt ist. Diese hat vorgesehen, eine Diskothek im Süden von Oberhäslich zu errichten. Diese Ideen sind aber nie in die Realität umgesetzt worden und mit den neuen Beschlüssen endgültig ad acta gelegt. (SZ/fh)

