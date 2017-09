Toyota entwendet Görlitz. Einen blauen Toyota Yaris haben unbekannte Täter in der Bahnhofstraße entwendet. Das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen L-BS 585, das laut Eigentümer noch 3 800 Euro wert ist, wurde im Zeitraum vom 17. bis 22. September gestohlen, die Ermittlungen durch die Soko Kfz wurde aufgenommen. (szo)

Pkw-Unfall nach Sekundenschlaf Görlitz. Auf der B 6 in Richtung Markersdorf ist einem 36-jähriger VW-Fahrer in der Nacht zum Sonnabend ein Sekundenschlaf zum Verhängnis geworden. Wegen Übermüdung kam der Fahrer kurz vor der Einmündung Girbigsdorf von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Personen wurden dabei nicht verletzt, allerdings entstand knapp 4 000 Euro Schaden. (szo)

Motorroller entwendet Görlitz. Unbekannte Täter haben am Sonnabend einen ordnungsgemäß und gesichert abgestellten Motorroller in der Schlesischen Straße entwendet. Der Wert des Fahrzeugs der Marke Explorer/Generic Speed 50, mit dem Versicherungskennzeichen 945HTC, wird vom 32-jährigen Besitzer auf etwa 1 200 Euro beziffert. (szo)

Kellereinbruch Zittau. In der Zeit vom 19. bis 22. September sind unbekannte Täter in den Keller des Mehrfamilienhauses eingebrochen. Aus dem Gebäude in der Friedrich-Haupt-Straße wurde ein dort abgelagertes Paket mit einem KW Gewindefahrwerk für einen Volvo S60 im Wert von 1.130 Euro entwendet. (szo)

Garageneinbruch ohne Diebstahl Zittau. In der Ziegelstraße haben sich unbekannte Täter in der Zeit von Freitag zu Samstag gewaltsam durch Aufhebeln des Metalltores Zutritt zu einer Garage verschafft. Dort öffneten sie den verschlossenen Pkw Ford Fiesta einer 77-jährigen, ohne allerdings etwas aus dem Auto oder der Garage zu stehlen. So entstand einzig ein Sachschaden von rund 800 Euro. (szo)

E-Bikes in Zittau gestohlen Zittau. Einen weiteren Einbruch in eine Garage haben bislang unbekannte Täter in der Dornspachstraße zwischen Donnerstag und Sonnabend verübt. Dabei hebelten die Diebe gewaltsam das zweiflügelige Tor der Garage auf und entwendeten daraus zwei braune E- Bikes der Marke Corratec, inklusive der Ladestationen sowie weiterem diversen Fahrradzubehör. Das 77-jährigen geschädigten Ehepaar beziffert den Wert des Diebesguts auf etwa 5 500 Euro, zudem entstand am Tor rund 200 Euro Schaden. (szo)

Kompletträder und Kettensägen aus Garage entwendet Mittelherwigsdorf. Unbekannte Täter sind in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag gewaltsam in eine Doppelgarage in der Hörnitzer Straße eingebrochen. Dort entwendeten diese insgesamt fünf Komplettradsätze auf Alu-Felgen für Mercedes und Audi. Außerdem sicherten sich die Diebe drei Kettensägen und einen Rasentrimmer aus der Garage. Der Stehlschaden wird mit etwa 5 200 Euro beziffert., zudem wird der Schaden am Tor mit rund 100 Euro angegeben. (szo)

Autofahrer streift junge Radfahrerin und flüchtet Weißwasser. Ein 16-jähriges Mädchen fuhr am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Bautzener Straße in Richtung Bahnbrücke. Dazu benutzte sie die Fahrbahn, weil der Radweg aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt ist. Ein unbekannter Fahrer eines dunkelroten Pkw kam aus der Lessingstraße und gewährte der jungen Dame zunächst noch die Vorfahrt. So schildert es die Polizei. Anschließend bog auch er auf die Bautzener Straße und fuhr ihr hinterher. Beim Überholen der Radlerin streifte er diese auf Höhe der Grundschule. Die Jugendliche kam zu Fall, wurde glücklicherweise aber nicht verletzt. An ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Der Fahrer des dunkelroten Kleinwagens fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Die Polizei in Weißwasser sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrer des roten Pkw machen können. Angaben nimmt das Polizeirevier Weißwasser persönlich oder unter der Telefonnummer 03576 2620 entgegen. (szo)