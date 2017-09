Pkw überschlägt sich auf Autobahn Durch einen Fahrfehler einer 20-Jährigen landet das Fahrzeug auf dem Dach. Die Frau wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

© Symbolfoto: dpa

Zu einem schweren Unfall kommt es Freitag, gegen 13.45 Uhr, auf der Autobahn 4. Eine 20-jährige Frau ist mit ihrem Ford Ka in Richtung Aachen unterwegs.



Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Frankenberg kommt die Fahrerin, aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt durch den Straßengraben und überschlägt sich. Das Fahrzeug kommt quer zur Fahrbahn auf dem Dach zum liegen.



Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend informiert, wird die 20-Jährige durch den Unfall schwer verletzt. Sie wird in ein Krankenhaus gefahren, wo sie stationär behandelt wird. Der Sachschaden beträgt circa 3.500 Euro. (DA)

