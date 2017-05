Pkw stößt mit Bus zusammen Zu einer Kollision kam es in Leisnig. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

© Symbolfoto: dpa

Beim Abbiegen übersieht ein 63-jähriger Fahrer eines Ford einen Bus. Es kommt zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Ein 63-Jähriger fuhr mit einem Pkw Ford am Donnerstag, gegen 6.40 Uhr, die K 7544 in Richtung Polkenberg und bog nach rechts in die Leisniger Straße (S 31) ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Bus, der auf der S 31 unterwegs war.

Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall wird laut Polizeiangaben auf circa 13000 Euro geschätzt. (DA)

