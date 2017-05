Pkw prallt gegen Tor und Gartenzaun

Hirschstein/OT Mehltheuer. Eine 20-Jährige war am Sonnabendmittag mit einem VW Bora zwischen Lommatzsch und Mehltheuer unterwegs und wollte nach links auf die B6 abbiegen. Dabei stieß sie mit einem auf der Bundesstraße in Richtung Meißen fahrenden Audi (Fahrerin 52) zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf insgesamt circa 13000Euro geschätzt.

Riesa. Unbekannte sprengten in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomaten an der Robert-Koch-Straße auf und stahlen daraus eine bislang unbekannte Anzahl Tabakwaren. Der Automat wurde bei der Detonation stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Lkw-Teile gestohlen – 20000 Euro Schaden

Wilsdruff/OT Kesselsdorf. Am Sonntag zerschnitten Unbekannte den Zaun eines Firmengrundstückes am Frankenring und begaben sich auf das Gelände. Dort bauten sie an einem Volvo-Sattelzug die komplette Frontverkleidung inklusive Fahrer- und Beifahrertür ab und entwendeten die Teile im Gesamtwert von rund 20000Euro. Gleiches versuchten die Unbekannten an einem weiteren Sattelzug. Dabei wurden sie offenbar gestört, sodass nur einige Schrauben fehlten. Sachschadensangaben liegen derzeit noch nicht vor.