Pkw prallt gegen Baum und überschlägt sich Die Witterungsverhältnisse hat ein 20-Jähriger vermutlich falsch eingeschätzt. Er kommt mit seinem Pkw von der glatten Fahrbahn ab, stößt an einen Baum und landet schließlich und auf dem Dach.

Mit leichten Verletzungen kommt ein 20-Jähriger davon, als er am Mittwochmorgen die Straßenverhältnisse unterschätzt.

Wie ein Mitarbeiter der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Renault am Mittwoch, gegen 6.45 Uhr, auf der Hainichener Straße in Richtung Arnsdorf unterwegs. Dabei kam das Auto nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4 000 Euro. (DA)

