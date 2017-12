Pkw kracht in Oppach gegen einen Baum Zwei verletzte Personen hat es bei einem Verkehrsunfall gegeben.

Das zerstörte Auto © LausitzNews.de/Toni Lehder

Oppach. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Dienstag, gegen 22 Uhr, auf der August-Bebel-Straße in Oppach gekommen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch auf Nachfrage mit.

Offenbar wegen glatter Fahrbahn hat ein Citroën-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist frontal gegen einen Baum gefahren. Der Stamm bohrte sich bis tief in den Motorraum, das Fahrzeug wurde um 90 Grad zurück auf die Straße geschleudert. Ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Oppach befand sich zum Unfallzeitpunkt gerade beim Rauchen nur wenige hundert Meter entfernt auf der Straße. Als er den Knall hörte, eilte er sofort zur Unfallstelle. Dort fand er, gemeinsam mit einigen Ersthelfern, den völlig zerstörten Kleinwagen vor. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, saßen schwer verletzt im Innenraum. Schnell eilten auch weitere alarmierte Kameraden zum Einsatzort. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt versorgten die Patienten vor Ort, bevor sie in ein Klinikum eingeliefert werden mussten. Auf der Bundesstraße kam es für mehr als eine Stunde zur Vollsperrung. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 20 Kameraden an, die Polizei nahm den Unfall auf und wird sich nun mit der Ermittlung der Unfallursache befassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5 500 Euro geschätzt. (szo)

