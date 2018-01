Pkw-Kollision nach Ampelrot

Auto-Kollision auf Kreuzung

Freital. Am Donnerstagmorgen sind zwei Fahrzeuge auf eine Kreuzung in Freital-Döhlen zusammengestoßen. Die 52-jährige Fahrerin eines Ford fuhr aus Richtung Freitaler Innenstadt kommend, trotz rot geschalteter Lichtzeichenanlage, in den Kreuzungsbereich Wilsdruffer Straße/Burgwartstraße ein. Gleichzeitig fuhr ein Nissan (Fahrer 56) aus Richtung Burgwartstraße auf die Kreuzung. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 57-jährige Insassin des Nissan leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Die Ford-Fahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.